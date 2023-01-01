Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Парень с того света" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чай с Муссолини Чай с Муссолини
Киноафиша Фильмы Чай с Муссолини Чай с Муссолини, 1999: актеры и роли
Tea With Mussolini Чай с Муссолини 1999 / Италия / Великобритания
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Чай с Муссолини, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франко Дзеффирелли Франко Дзеффирелли Franco Zeffirelli
В ролях
Шер Шер Cher Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Лили Томлин Лили Томлин Lily Tomlin Джоан Плоурайт Джоан Плоурайт Joan Plowright
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App