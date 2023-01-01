Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Императрицы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Тролль: История с хвостом
Тролль: История с хвостом, 2018: актеры и роли
Troll: The Tale of a Tail
Тролль: История с хвостом
2018 / Канада / Норвегия / Китай
Смотреть трейлер
5.1
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Тролль: История с хвостом, 2018: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Кевин Манро
Kevin Munroe
В ролях
Адам Незеркотт
Ричард Дюмон
Richard Dumont
Соня Болл
Sonja Ball
Марк Камачо
Mark Camacho
Элана Дункельман
Elana Dunkelman
В прокате
Премьеры
Онлайн
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Телохранитель на фрилансе
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, комедия
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Вася не в себе
Отзывы
2023, Россия, комедия
Анатомия падения
Отзывы
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Лесси — лохматый детектив
Отзывы
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Искушение
Отзывы
2023, Польша, драма, триллер
Выжившая
Отзывы
2023, США, триллер
Related video
Чеченский любовник предпочел Собчак другую: обомлеете, узнав, с кем он жил
Это позор: женщинам в возрасте 45+ лучше забыть о трех популярных стрижках
Личная «тюрьма»: как выглядит дом, в котором живет запертой Эдита Пьеха
Их ждет счастливое будущее: три удачных имени для женщин
Детям наврали о судьбе клоунессы Ириски из «АБВГДейки»: пропала по жуткой причине
Плохие новости: ледовое шоу Авербуха возобновят при одном условии
Принято считать, что эту сказку царской России украли у иностранцев: популярный миф опровергли
Мать Алины Кабаевой известна за границей: в России красавицу мало кто видел (фото)
Запомнил пухлощекой малышкой: участь сестры Космоса из «Бригады» доводит до слез
Известный артист намекнул на причастность к гибели Шатунова: под угрозой дети звезды
Тест «Головоломка»: кто управляет вашим разумом?
Кого признали певицей номер один в России: удивитесь, но не Долину
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить