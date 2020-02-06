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Каждый год в королевстве лесных троллей проходит испытание, победитель которого занимает трон. Самые смелые и отважные мужчины должны пройти полосу препятствий, полную коварных опасностей, главная из которых — солнечный свет, мигом обращающий тролля в камень. Первым к финишу вновь приходит Гром, обожаемый всеми король, долгие годы не упускающий победы. Вот только его злой брат устал быть вечно вторым. Обманом он заманивает Грома в ловушку и превращает в каменную статую. Теперь ему никто…