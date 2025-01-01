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Джон Холлидэй
Джон Холлидэй John Halliday
Киноафиша Персоны Джон Холлидэй

Джон Холлидэй

John Halliday

Дата рождения
14 сентября 1884
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
17 октября 1947
Карьера
Актер
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США

Популярные фильмы

Филадельфийская история 8.1
Филадельфийская история (1940)
Желание 7.1
Желание (1936)
Интермеццо: история любви 6.6
Интермеццо: история любви (1939)

Фильмография Джон Холлидэй

Жанр
Год
Все 5 Фильмы 5 Актер 5
Филадельфийская история 8.1
Филадельфийская история The Philadelphia Story
комедия, мелодрама 1940, США
Интермеццо: история любви 6.6
Интермеццо: история любви Intermezzo: A love story
драма, мелодрама 1939, США
Тот самый возраст 6.6
Тот самый возраст That Certain Age
комедия 1938, США
Желание 7.1
Желание Desire
криминал, комедия, мелодрама 1936, США
Райская птичка 6
Райская птичка Bird of Paradise
приключения, драма, мелодрама 1932, США
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