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Фильмография
Джон Холлидэй
John Halliday
Киноафиша
Персоны
Джон Холлидэй
Джон Холлидэй
John Halliday
Дата рождения
14 сентября 1884
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
17 октября 1947
Карьера
Актер
Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Популярные фильмы
8.1
Филадельфийская история
(1940)
7.1
Желание
(1936)
6.6
Интермеццо: история любви
(1939)
Фильмография Джон Холлидэй
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Приключения
Год
Все
1940
1939
1938
1936
1932
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
8.1
Филадельфийская история
The Philadelphia Story
комедия, мелодрама
1940, США
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6.6
Интермеццо: история любви
Intermezzo: A love story
драма, мелодрама
1939, США
6.6
Тот самый возраст
That Certain Age
комедия
1938, США
7.1
Желание
Desire
криминал, комедия, мелодрама
1936, США
6
Райская птичка
Bird of Paradise
приключения, драма, мелодрама
1932, США
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