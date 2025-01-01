Amanullah Khan [Асланин отец видит, что Сукхи и Сиддхарт пьяны]

[Аслану]

Amanullah Khan Ты тоже пьян?

Aslam Папа, ты же знаешь, я вообще не прикасаюсь к алкоголю!

Amanullah Khan Они все в хлам!

Aslam Что бы ни было — они мои друзья!

Amanullah Khan Какие это друзья? Они воняют алкоголем и не стыдятся стоять перед отцом. Не можешь найти друзей в своей общине? Только бесстыжих, готовых тебя погубить.

Aslam При чём тут религия и община, папа?

Aslam's brother Заткнись. Не повышай голос при отце. Он прав. Эта страна нас, мусульман, никогда не принимала и не примет!

[кричит]

Aslam's brother У тебя кровь не закипает? Ты когда-нибудь видел, чтобы я заводил друзей-индуистов? Видел?