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Киноафиша Фильмы Цвет шафрана Цитаты из фильма Цвет шафрана

Цитаты из фильма Цвет шафрана

DJ С одной ногой в прошлом и с другой — в будущем... неудивительно, что мы п#здим на настоящее.
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DJ В жизни есть всего два пути: либо терпеть всё, как есть... либо взять на себя ответственность и изменить это.
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Mr. McHeneley [В его дневнике] Я всегда думал, что в мире есть два вида мужчин: те, кто умирает, крича, и те, кто умирает молча. А потом я встретил третий вид.
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Karan Папа, пожалуйста, не начинай свою лекцию.
Rajnath Singhania Поколение СМС! Четыре слова — и уже лекция!
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Karan [имеется в виду Индия] Ты пытаешься изменить систему, а система меняет тебя.
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Ajay Rathod Я горжусь своей страной.
Karan Правда? Чем именно ты гордишься? Бедностью?
Aslam Нет, он гордится безработицей.
Karan Или ты гордишься коррупцией?
Ajay Rathod Нет страны без изъянов, Каран, нам нужно работать, чтобы сделать её лучше.
Karan Знаешь что, Аджай, продолжай пытаться сделать эту страну идеальной, а я, как только поступлю в колледж, уеду в Америку, здесь в этом помойном ящике ничего не изменится.
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Sue Мой дед был прав. Он говорил, что когда приезжаешь в Индию, это любовь с первого взгляда.
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Mr. McHeneley [Британцы пытаются получить информацию обо всех борцах за свободу] Ломали человека понемногу... говорили, со временем будет легче. Но так и не стало. Пытки длились долго. Но Бисмил не сломался. Оба они сделали боль своим другом. Они не сломались. Вместо этого сделали то, чего я никогда раньше не видел у заключённых. Думаю, именно поэзия держала их души вместе, пока пытки разрывали их тела. Пытки не сработали. Тогда мы придумали другие способы.
[В церкви]
Mr. McHeneley Как это может быть твоей волей? Скажи мне.
[крича]
Mr. McHeneley СКАЖИ МНЕ!
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Mr. McHeneley [закадровый голос] Что в этих парнях такого, что они не знают страха? Иногда человека можно загнать в угол настолько, что он переступает через страх; туда, где находишь странный покой, где освобождаешь себя, чтобы поступить правильно. Потому что иногда это — самое трудное.
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Chandrashekhar Azad Если твоя кровь ещё не кипит, значит в венах твоих течёт вода. Ведь что значит пыл молодости, если он не служит Родине.
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Laxman Pandey [противостояние с Асламом] С тобой... я всегда... Извини.
[Уходит]
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Sue Пока я наблюдала, как Диджей спит той ночью, в голову пришла забавная мысль. Может, Диджей вовсе и не спал. Может, никто из них не спал. Может, они все просыпались.
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Karan Джей, тут кровь льётся рекой, чувак. - Джей, кровь льётся рекой!
DJ Ничего страшного, брат. Она устала бегать по венам. Хочет свободы.
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Sue Спроси их ещё раз.
[если Аслам, Ди-Джей, Сиддхарт будут сниматься в моём фильме]
Sue Пожалуйста.
Sonia Значит, ты не успокоишься, пока не узнаешь, да?
[Сью кивает]
Sonia Ладно. Но никто не придёт.
DJ [Из-за кадра] Они придут. Я их приведу. Ди-Джей да Промис!
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Ajay Rathod Лакшман, ты же придёшь на вечеринку, да?
Laxman Pandey Нет... Может, в другой раз.
Ajay Rathod Да брось, я завтра уезжаю.
Laxman Pandey Нет, я не голоден.
Karan Не ешь. Но приходи.
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Aslam Я думал, что в нас нет ничего такого, за что стоило бы бороться.
Karan Я тоже так думал. До сих пор.
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Sonia [Злой] DJ, да перестань ты, яар! Замолчи и уходи!
DJ Видишь... теперь ты выглядишь настоящим борцом за свободу!
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Boy sitting on University steps [Свистит] Какая страна, мадам?
Sue Индия, надеюсь!
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Sue Вы хотите сняться в моём фильме?
Everybody Что?
Sue Вы хотите сняться в моём фильме?
Sukhi [Все смеются] Эй... чего вы смеётесь? Я же герой её фильма!
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Amanullah Khan [Асланин отец видит, что Сукхи и Сиддхарт пьяны]
[Аслану]
Amanullah Khan Ты тоже пьян?
Aslam Папа, ты же знаешь, я вообще не прикасаюсь к алкоголю!
Amanullah Khan Они все в хлам!
Aslam Что бы ни было — они мои друзья!
Amanullah Khan Какие это друзья? Они воняют алкоголем и не стыдятся стоять перед отцом. Не можешь найти друзей в своей общине? Только бесстыжих, готовых тебя погубить.
Aslam При чём тут религия и община, папа?
Aslam's brother Заткнись. Не повышай голос при отце. Он прав. Эта страна нас, мусульман, никогда не принимала и не примет!
[кричит]
Aslam's brother У тебя кровь не закипает? Ты когда-нибудь видел, чтобы я заводил друзей-индуистов? Видел?
Aslam Я не могу думать, как ты, брат. И не хочу.
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Sonia [Повторяющиеся реплики] Маааар, давай!
[Убей его]
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Karan [о его друзьях] Эти люди не боятся смерти. Аджай всегда говорил: «Пусть смерть придёт... Всё ради Родины»
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DJ [думает, что Сью не говорит по-хинди] Арре, ваади сони хай яр!
[Обращаясь к Сью]
DJ Я имею в виду, что очень холодно, яр!
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Sue Эти четыре недели
[съёмок]
Sue были самыми трудными днями в моей жизни. И самыми счастливыми.
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Ajay Rathod Привет, дикие ребята. Парни и девчонки, а за девчонками — мистер Сухи. У меня для вас очень особое объявление.
[для Соньи]
Ajay Rathod Мэм, если у вас есть немного времени
[достаёт кольцо из кармана]
Ajay Rathod Можно мне провести всю жизнь с тобой?
[прочищает горло]
Ajay Rathod Ты выйдешь за меня?
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Ajay Rathod [Заходит в комнату, где Сукхи, Аслам, Сью, Соня, Сид и Ди-джей только что посмотрели документальный фильм] Привет, ребята, как дела?
[Все молчат, со слезами на глазах — под впечатлением от их документального фильма]
Ajay Rathod Ага... Кто-то умер?
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Ajay Rathod [Видя всех молчащими и серьёзными после просмотра документального фильма] Сью, я никогда не видел этих людей такими серьёзными. Что ты сделала с моими друзьями?
Sue Ничего. Что бы там ни было, они делают это сами.
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Sue [Предлагает тост] За Аджая и Соню. Желаю им жить счастливо и вечно. Пусть безумие и романтика никогда не угаснут.
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DJ [репетируя реплики] Сообщение Бисмила. Поезд в Лакхнау
[Видит Чоту]
DJ [всё ещё репетируя] Эй, мальчишка. Слушай, ты получил сообщение Бисмила?
Chotu (Waiter) [смущённо] Что?
DJ Нет? Тогда слушай. Мы ограбим поезд, который через восемь дней пойдёт в Лакхнау. Там будет много денег. Британских денег. Ты пойдёшь на это?
Chotu (Waiter) [всё ещё смущённо] Нет.
DJ Нет? Но на эти деньги мы купим оружие. Что мы купим?
Chotu (Waiter) [всё ещё смущённо] Оружие?
DJ Именно. Иди, мальчишка. Иди сейчас.
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Aslam [Чтение руки Сью] ... Твой поклонник придёт в чёрной футболке и скажет...
DJ [на заднем плане в чёрной футболке] ...
[поёт]
DJ Сью, кар мэрэ манн ко кия туне кя ишара.
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Sue [Видя, как Ди-джей дает деньги полицейскому] Это взятка?
Karan R. Singhania Добро пожаловать в Индию, Сью.
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