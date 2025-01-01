Karan[имеется в виду Индия]Ты пытаешься изменить систему, а система меняет тебя.
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Ajay RathodЯ горжусь своей страной.
KaranПравда? Чем именно ты гордишься? Бедностью?
AslamНет, он гордится безработицей.
KaranИли ты гордишься коррупцией?
Ajay RathodНет страны без изъянов, Каран, нам нужно работать, чтобы сделать её лучше.
KaranЗнаешь что, Аджай, продолжай пытаться сделать эту страну идеальной, а я, как только поступлю в колледж, уеду в Америку, здесь в этом помойном ящике ничего не изменится.
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SueМой дед был прав. Он говорил, что когда приезжаешь в Индию, это любовь с первого взгляда.
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Mr. McHeneley[Британцы пытаются получить информацию обо всех борцах за свободу]Ломали человека понемногу... говорили, со временем будет легче. Но так и не стало. Пытки длились долго. Но Бисмил не сломался. Оба они сделали боль своим другом. Они не сломались. Вместо этого сделали то, чего я никогда раньше не видел у заключённых. Думаю, именно поэзия держала их души вместе, пока пытки разрывали их тела. Пытки не сработали. Тогда мы придумали другие способы.
Mr. McHeneley[закадровый голос]Что в этих парнях такого, что они не знают страха? Иногда человека можно загнать в угол настолько, что он переступает через страх; туда, где находишь странный покой, где освобождаешь себя, чтобы поступить правильно. Потому что иногда это — самое трудное.
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Chandrashekhar AzadЕсли твоя кровь ещё не кипит, значит в венах твоих течёт вода. Ведь что значит пыл молодости, если он не служит Родине.
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Laxman Pandey[противостояние с Асламом]С тобой... я всегда... Извини.
[Уходит]
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SueПока я наблюдала, как Диджей спит той ночью, в голову пришла забавная мысль. Может, Диджей вовсе и не спал. Может, никто из них не спал. Может, они все просыпались.