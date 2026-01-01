Цитаты
Amar Manohar Откуда у тебя эта кепка? Франция?
Prem О, нет. Она из Швейцарии. Я там часто бываю. Там закаты мне нравятся.
Amar Manohar Ага! Кепка тоже классная. Тебе идёт.
[Амар думает — «Он похож на обезьяну с арбузом на голове.»]
Prem Откуда у тебя эта красная куртка? Это продукция «Чаудхари и сыновья»?
Amar Manohar Нет.
Prem Тогда, наверное, из Америки.
Amar Manohar Нет. Я купил её в Нью-Йорке.
Prem О, Нью-Йорк. Я думал, что из Америки купил.
[Прем думает — «Он похож на отставного циркового мармоза.»]