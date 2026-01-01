8.1
8.1

Хочу жениться на дочери миллионера

, 1994
Andaz Apna Apna
Индия / мелодрама, комедия, семейный / 18+
Постер фильма Хочу жениться на дочери миллионера
8.1

О фильме

Два простачка Амар и Прем, прочитав в прессе статью о приезде в Индию потенциальной невесты, да еще к тому же и миллионерши, решили попытать себя в роли женихов. Оба конечно же и не подозревают, что в страну приехали две девушки, которые решили ради шутки поменяться местами, и одна из них стала Равиной — дочерью миллионера, а вторая Каришмой, ее подругой. Все бы было хорошо, пока этот обман не всплыл наружу и молодые люди не узнали, кого же они любят на самом деле…

В ролях

Аамир Кхан
Аамир Кхан
Салман Кхан
Салман Кхан
Равина Тандон
Каришма Капур
Пареш Раваль
Пареш Раваль
Режиссер Раджкумар Сантоши
Сценарист Раджкумар Сантоши, Dilip Shukla
Композитор Tushar Bhatia
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 11 апреля 1994
Дата выхода
11 апреля 1994 Индия
Производство Vinay Pictures
Другие названия
Andaz Apna Apna, 假假真真, Everyone Has Their Own Style, Начувайся, Хочу жениться на дочери миллионера, अंदाज़ अपना अपना

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 11 голосов
8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Amar Manohar Откуда у тебя эта кепка? Франция?
Prem О, нет. Она из Швейцарии. Я там часто бываю. Там закаты мне нравятся.
Amar Manohar Ага! Кепка тоже классная. Тебе идёт.
[Амар думает — «Он похож на обезьяну с арбузом на голове.»]
Prem Откуда у тебя эта красная куртка? Это продукция «Чаудхари и сыновья»?
Amar Manohar Нет.
Prem Тогда, наверное, из Америки.
Amar Manohar Нет. Я купил её в Нью-Йорке.
Prem О, Нью-Йорк. Я думал, что из Америки купил.
[Прем думает — «Он похож на отставного циркового мармоза.»]

Отзывы о фильме

