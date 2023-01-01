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Цвет шафрана
Цвет шафрана, 2006: актеры и роли
Rang De Basanti
Цвет шафрана
2006 / Индия
8.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Цвет шафрана, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ракеш Омпракаш Мехра
В ролях
Аамир Кхан
Aamir Khan
Атул Кулкарни
Atul Kulkarni
Кунал Капур
Kunal Kapoor
Соха Али Кхан
Soha Ali Khan
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