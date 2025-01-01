Меню
Награды и номинации фильма Братья Карамазовы 1968

Оскар 1970 Оскар 1970
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
ММКФ 1969 ММКФ 1969
Лучший полнометражный фильм
Номинант
 Лучший полнометражный фильм
Номинант
