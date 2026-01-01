Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Юко Танака
Yūko Tanaka
Киноафиша
Персоны
Юко Танака
Юко Танака
Yūko Tanaka
Дата рождения
29 апреля 1955
Возраст
71 год
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
8.3
Принцесса Мононоке
(1997)
Билеты
7.6
Монстр
(2023)
6.9
Сказания Земноморья
(2006)
Фильмография Юко Танака
7.6
Монстр
Kaibutsu
драма, триллер
2023, Япония
Смотреть трейлер
6.6
Обыкновенная ночь
Hitoyo
драма, семейный
2019, Япония
6.8
Возвращение домой
Ieji
драма
2014, Япония
6.9
Сказания Земноморья
Tales of Earthsea / Gedo senki
анимация, сказка, приключения, аниме
2006, Япония
Смотреть трейлер
6.3
Светлячок
Hotaru
драма
2001, Япония
8.3
Принцесса Мононоке
Mononoke-hime / Princess Mononoke
аниме , сказка, приключения, анимация, триллер, драма
1997, Япония
Смотреть трейлер
Билеты
Показать еще
С первыми холодами покупаю 5 л 9%-ного уксуса - и не мучаюсь, как городские: посоветовал дед из деревни - дома спокойно до весны
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
Рассыпчатый рис обожает эту копеечную специю: перестаньте уже добавлять масло в кастрюлю
10 хорроров 2023-2026 годов с высоким рейтингом на IMDb: на славу удалась не только «Обсессия»
«Что это за чвакающий шлепок?»: таков зрительский вердикт фильму Рязанова с рейтингом 2,7, за который теперь краснеть приходится
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Этот sci-fi сериал со звездой «Гарри Поттера» остался в тени «Черного зеркала», а зря: «Перед сном посмотрел не 1 серию, а все 10»
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
Криминальных сериалов много, но эти 7 урвали оценку выше 8.1: если еще не смотрели, мы вам завидуем
Немцы выпустили фильм о Второй мировой войне и разорвали чарты — знатокам истории СССР боевик лучше не включать
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить