Юность Бэмби, 1986

Маленький и пугливый олененок Бемби вырос в статного и благородного оленя. С тех пор как его мама погибла от пуль охотников, прошло уже немало времени. Прежние покой и благоденствие покинули лес – в нем то и дело появляются недобрые люди, готовые причинить вред и природе, и ее детям. Очередное нашествие оборачивается большой бедой – лес со всеми его красотами превращается в выжженное огнем пепелище. Бемби, его преданные друзья и возлюбленная Фалина берут на себя нелегкую, но важную миссию – вдохнуть в лес новую жизнь и сделать его безопасным домом для всех животных и птиц.