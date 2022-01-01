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Юность Бэмби
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Юность Бэмби, 1986

1986 / СССР
5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Маленький и пугливый олененок Бемби вырос в статного и благородного оленя. С тех пор как его мама погибла от пуль охотников, прошло уже немало времени. Прежние покой и благоденствие покинули лес – в нем то и дело появляются недобрые люди, готовые причинить вред и природе, и ее детям. Очередное нашествие оборачивается большой бедой – лес со всеми его красотами превращается в выжженное огнем пепелище. Бемби, его преданные друзья и возлюбленная Фалина берут на себя нелегкую, но важную миссию – вдохнуть в лес новую жизнь и сделать его безопасным домом для всех животных и птиц.

  • В основу сценария легла сказка «Бемби» австро-венгерского писателя Феликса Зальтена. 
  • «Юность Бемби» стала второй частью кинодилогии, режиссером которой выступила Наталья Бондарчук. Первая часть, «Детство Бемби», вышла на экраны в 1985 году. 
  • Участие в съемках принимали известные артисты балета – Марис Лиепа (отец Бемби), Гедиминас Таранда (лебедь-отец), Илзе Лиепа (лебедь-дочь). 
  • Роль человеческого детеныша в «Юности Бемби» исполнил сын актрисы Галины Беляевой («Мой ласковый и нежный зверь», «Анна Павлова», «Ах, водевиль, водевиль…») и врача Левана Сакварелидзе – Платон Сакварелидзе.

Второй фильм дилогии, начатой лентой «Детство Бемби». Олененок Бемби, став взрослым прекрасным оленем, встречает олениху Фалину. Юная пара отправляется в далекое путешествие в поискax цветка жизни…

5.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 5 минут
Год выпуска 1986
Возраст 0+
Режиссер
Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
В ролях
Николай Бурляев
Николай Бурляев
Марис Лиепа
Галина Беляева
Галина Беляева
Наталья Бондарчук
Наталья Бондарчук
Ольга Кабо
Ольга Кабо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Юность Бэмби 1 постер
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