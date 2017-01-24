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Идеальные незнакомцы Идеальные незнакомцы
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Perfetti sconosciuti Идеальные незнакомцы 2016 / Италия
7.8 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Отзывы о фильме «Идеальные незнакомцы»

Вся информация о фильме
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Итальянские фильмы обычно ассоциируются с красивыми пейзажами, привлекательными актерами и легкостью повествования. Но режиссер Паоло Дженовезе решил, что драма об отношениях лучше впишется в зимнее настроение, аккурат перед днем Святого Валентина. Три семейные пары и один холостой друг, знакомые не один десяток лет, собрались за обычным ужином. Хозяйка вечера решила, что лучше любых специй остроты добавит социальный эксперимент. Назвав смартфоны «черным ящиком наших жизней»,…

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Анна Пермякова 24 января 2017, 10:58
Оценка
Этот фильм однозначно стоит посмотреть. Режиссер ставит перед зрителем несколько вопросов, главным из которых набатом звучит "Лучше горькая правда или сладкая ложь?" И самое интересное, что ответ фильм не дает. Каждый может ответить на этот вопрос самостоятельно в силу своей морали. Для кого-то из героев горькая правда смогла бы стать толчком для начала новой жизни, свободы, для кого-то - полным крахом и разочарованием. Также и с ложью: кого-то она смогла защитить и уберечь, для кого-то стала препятствием к началу новой жизни, а одному из героев его честолюбие и желание защитить близких неосознанно оставило все на своих местах, когда могло бы в действительности помочь.
В общем, есть над чем подумать. И, выходя из зрительного зала, невольно задумываешься, а стоит ли знать всю правду о своих близких? Рекомендую фильм к просмотру. Плюсом идет небанальный и действительно хороший юмор
24 января 2017, 10:58 Ответить
Валентин 25 января 2017, 23:58
Идеальные незнакомцы
Во истину наши мобильники это чёрные ящики нашей жизни. С появлением всех этих технологий, технологии же: соц. сети, смски, электронная почта, фоточки, всё это стало сходящимся в узкой точке лучом отражения нашей жизни, и мы рьяно прячем это от чужих глаз. Но что будет, если заглянуть в эту маленькую замочную скважину?
И ответ на злобу дня есть в кинокартине Идеальные незнакомцы.
Фильм кружится вокруг одного стола, семи таких мобильных черных ящичков семерых людей. У всех скелеты под сенсорным экраном телефона.
Все происходит довольно стремительно, зритель не успевает заскучать, хотя и камера особо не совершает кульбиты аля какой-то боевик, все камерно, сфокусировано на семерых героях. Они темпераментно говорят по-итальянски, очень остроумно шутят, ужинают и вскрывают текущие тайны друг друга.
Сходите со 2го февраля в кино, посмотрите на Идеальных незнакомцев.
25 января 2017, 23:58 Ответить
Светик Семицветик 5 февраля 2017, 00:26
Оценка
Мне очень понравился фильм. Динамичный сюжет, не смотря на то, что всё действия происходят в одной квартире. Актёры молодцы! Было ощущение, что ты с ними за столом сидишь и ждёшь следующего звонка или смс...
Сходить стоит, особенно тем, кто не видит смысла в продолжении своей семейной жизни
5 февраля 2017, 00:26 Ответить
t_a_i_s_7_7_7 5 февраля 2017, 01:43
Оценка
Отличнейший фильм ! Жизненная смысловая нагрузка в сочетании с непринужденным юмором, доводящим до слез !)) создает полную реалистичность происходящего. Пролетел на одном дыхании. Давно не получала такого удовлетворения от просмотра, готова посмотреть еще. Игра актеров потрясающая. Режиссеру 20 баллов за идею сюжета и постановку. Вряд ли найдется человек, которому фильм не понравится !!!!
5 февраля 2017, 01:43 Ответить
https://intrade.bar/68731 7 февраля 2017, 14:37
Оценка
Очень, очень даже не плохо. Редко пишу комментарии, но это фильм зацепил, люблю фильмы с неожиданным концом. Каждый узнает себя в этом фильме, каждому есть над чем задуматься. Хорошо сыграли актеры. Начало немного скучное, но к середине фильма события начинают разворачиваться стремительно. Через годик можно еще раз посмотреть.
7 февраля 2017, 14:37 Ответить
Алексей Юнеев 26 февраля 2017, 10:54
в ответ на сообщение t_a_i_s_7_7_7 от 5 февраля 2017, 01:43
Это не новая идея, по крайней мере это было у Д. Пристли в пьесе "Опасный поворот"( и фильм-спектакль с хорошими актёрами до сих пор иногда показывают), только тогда обошлось без мобильных телефонов .
Но эта идея - насколько опасна правда и стоит ли еёё вдруг сразу открывать? - безусловно заслуживает многих воплощений
26 февраля 2017, 10:54 Ответить
Елизавета Надежникова 21 июня 2017, 12:59
Оценка
Очень мне по душе истории, построенные на всяких психологических перипетиях, возникающих между находящимися в замкнутом пространстве людьми, а это кино – именно из этой серии. Не знаю, почему ленту позиционируют как кинокомедию (в числе наград фильма есть даже итальянский «Золотой Глобус»/Gran Premio della Stampa именно в номинации «Лучшая комедия 2016 года»); скорее, это психологическая драма с элементами комедии, поскольку хорошая доля юмора, конечно, здесь очень даже присутствует.

По сюжету, семеро давних друзей собираются на традиционную вечеринку (просто поболтать, выпить, закусить, пообщаться) и вдруг решают сыграть в такую игру: а давайте-ка, раз уж мы такие близкие друзья, а, значит, скрывать нам друг от друга давно нечего, выложим на стол свои мобильники и на протяжении всего вечера будем вслух зачитывать любые приходящие сообщения, а на звонки будем отвечать только по громкой связи. И что тут начинается… сколько, оказывается, скелетов было напихано в шкафу каждого из собравшихся: кто-то давно изменяет своему партнёру, у кого-то даже есть интрижка с женой близкого друга, кто-то пришёл на встречу без своей пассии только потому, что его партнёр одного с ним пола… Были ли в компании честные люди, которым действительно было нечего скрывать, кто не пошатнул доверия любимого или близкого человека? Да, были. Но эти люди в данных обстоятельствах, скорее, пострадали больше остальных. За своё доверие, собственно, и поплатились…

Очень мне было интересно, к какой же развязке подведут нас в итоге создатели этого замечательного фильма (режиссёр Паоло Дженовезе и целый ряд сценаристов, как то: сам режиссёр, Филиппо Болонья, Паоло Костелла, Роландо Равелло и др.), ведь ясное дело, что после таких откровений, после того, как раскрылась вся подноготная героев, они совершенно точно не смогут жить так, как раньше, и уже вряд ли когда-либо захотят вновь собраться по-дружески за одним столом. Не раскрывая всех карт, скажу так: финал фильма меня если не удивил, то очень порадовал. И прежде всего тем, что применив нехитрый поворот сюжета, режиссёр вновь сумел поставить перед зрителями вопрос: а стоит ли вообще играть в такие игры, или, может быть, следует поступать так, как сказал один из главных персонажей: «Если я кого-то люблю, значит, мой долг защищать любимого человека, в том числе и от такого»? А, может, следует просто жить по совести и не вести двойных игр? Ведь, как известно, если тебе удалось обмануть человека, то это не значит, что он дурак. Это лишь значит, что тебе доверяли больше, чем ты того заслуживаешь…

Одним словом, всем-всем, кто относится к категории 16+, кто любит психологические сюжеты и одновременно здоровый юмор, кто предпочитает не просто следить за сменой картинок на экране, а всё-таки задумываться над увиденным – от души рекомендую к просмотру.
21 июня 2017, 12:59 Ответить
Валера Навалихин 2 октября 2018, 12:56
Класный фильм стоит посмотреть
2 октября 2018, 12:56 Ответить
Potekhin 9 февраля 2019, 13:03
Оценка
Фильм о том, что у каждого, даже у того, кого меньше всего можно в этом заподозрить, есть свои "скелеты в шкафу", и о том, как опасно пытаться их выводить на свет. Несомненно "Опасный поворот" (пьеса Дж.Пристли, по которой в 1972 году Вл.Басов гениально снял телеспектакль) послужил отправной точкой сценария. Это доказывает и аналогичный финал-"послесловие" (как гроза может пройти стороной при ином повороте). Фильм сделан очень качественно во всех отношениях. Держит в напряжении в течение всего действия. Он уже послужил прототипом для многочисленных клонов в разных странах, среди которых российская "Громкая связь".
9 февраля 2019, 13:03 Ответить
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