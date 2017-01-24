Итальянские фильмы обычно ассоциируются с красивыми пейзажами, привлекательными актерами и легкостью повествования. Но режиссер Паоло Дженовезе решил, что драма об отношениях лучше впишется в зимнее настроение, аккурат перед днем Святого Валентина. Три семейные пары и один холостой друг, знакомые не один десяток лет, собрались за обычным ужином. Хозяйка вечера решила, что лучше любых специй остроты добавит социальный эксперимент. Назвав смартфоны «черным ящиком наших жизней»,…
В общем, есть над чем подумать. И, выходя из зрительного зала, невольно задумываешься, а стоит ли знать всю правду о своих близких? Рекомендую фильм к просмотру. Плюсом идет небанальный и действительно хороший юмор
Во истину наши мобильники это чёрные ящики нашей жизни. С появлением всех этих технологий, технологии же: соц. сети, смски, электронная почта, фоточки, всё это стало сходящимся в узкой точке лучом отражения нашей жизни, и мы рьяно прячем это от чужих глаз. Но что будет, если заглянуть в эту маленькую замочную скважину?
И ответ на злобу дня есть в кинокартине Идеальные незнакомцы.
Фильм кружится вокруг одного стола, семи таких мобильных черных ящичков семерых людей. У всех скелеты под сенсорным экраном телефона.
Все происходит довольно стремительно, зритель не успевает заскучать, хотя и камера особо не совершает кульбиты аля какой-то боевик, все камерно, сфокусировано на семерых героях. Они темпераментно говорят по-итальянски, очень остроумно шутят, ужинают и вскрывают текущие тайны друг друга.
Сходите со 2го февраля в кино, посмотрите на Идеальных незнакомцев.
Сходить стоит, особенно тем, кто не видит смысла в продолжении своей семейной жизни
Но эта идея - насколько опасна правда и стоит ли еёё вдруг сразу открывать? - безусловно заслуживает многих воплощений
По сюжету, семеро давних друзей собираются на традиционную вечеринку (просто поболтать, выпить, закусить, пообщаться) и вдруг решают сыграть в такую игру: а давайте-ка, раз уж мы такие близкие друзья, а, значит, скрывать нам друг от друга давно нечего, выложим на стол свои мобильники и на протяжении всего вечера будем вслух зачитывать любые приходящие сообщения, а на звонки будем отвечать только по громкой связи. И что тут начинается… сколько, оказывается, скелетов было напихано в шкафу каждого из собравшихся: кто-то давно изменяет своему партнёру, у кого-то даже есть интрижка с женой близкого друга, кто-то пришёл на встречу без своей пассии только потому, что его партнёр одного с ним пола… Были ли в компании честные люди, которым действительно было нечего скрывать, кто не пошатнул доверия любимого или близкого человека? Да, были. Но эти люди в данных обстоятельствах, скорее, пострадали больше остальных. За своё доверие, собственно, и поплатились…
Очень мне было интересно, к какой же развязке подведут нас в итоге создатели этого замечательного фильма (режиссёр Паоло Дженовезе и целый ряд сценаристов, как то: сам режиссёр, Филиппо Болонья, Паоло Костелла, Роландо Равелло и др.), ведь ясное дело, что после таких откровений, после того, как раскрылась вся подноготная героев, они совершенно точно не смогут жить так, как раньше, и уже вряд ли когда-либо захотят вновь собраться по-дружески за одним столом. Не раскрывая всех карт, скажу так: финал фильма меня если не удивил, то очень порадовал. И прежде всего тем, что применив нехитрый поворот сюжета, режиссёр вновь сумел поставить перед зрителями вопрос: а стоит ли вообще играть в такие игры, или, может быть, следует поступать так, как сказал один из главных персонажей: «Если я кого-то люблю, значит, мой долг защищать любимого человека, в том числе и от такого»? А, может, следует просто жить по совести и не вести двойных игр? Ведь, как известно, если тебе удалось обмануть человека, то это не значит, что он дурак. Это лишь значит, что тебе доверяли больше, чем ты того заслуживаешь…
Одним словом, всем-всем, кто относится к категории 16+, кто любит психологические сюжеты и одновременно здоровый юмор, кто предпочитает не просто следить за сменой картинок на экране, а всё-таки задумываться над увиденным – от души рекомендую к просмотру.
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