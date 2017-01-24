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Итальянские фильмы обычно ассоциируются с красивыми пейзажами, привлекательными актерами и легкостью повествования. Но режиссер Паоло Дженовезе решил, что драма об отношениях лучше впишется в зимнее настроение, аккурат перед днем Святого Валентина. Три семейные пары и один холостой друг, знакомые не один десяток лет, собрались за обычным ужином. Хозяйка вечера решила, что лучше любых специй остроты добавит социальный эксперимент. Назвав смартфоны «черным ящиком наших жизней»,…