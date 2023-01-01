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Идеальные незнакомцы Идеальные незнакомцы
Киноафиша Фильмы Идеальные незнакомцы Идеальные незнакомцы, 2016: актеры и роли
Perfetti sconosciuti Идеальные незнакомцы 2016 / Италия
7.8 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Идеальные незнакомцы, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Паоло Дженовезе Паоло Дженовезе Paolo Genovese
В ролях
Джузеппе Баттистон Джузеппе Баттистон Giuseppe Battiston Анна Фольетта Анна Фольетта Anna Foglietta Марко Джаллини Марко Джаллини Marco Giallini Эдоардо Лео Эдоардо Лео Edoardo Leo Валерио Мастандреа Валерио Мастандреа Valerio Mastandrea Альба Рорвахер Альба Рорвахер Alba Rohrwacher Касия Смутняк Касия Смутняк Kasia Smutniak
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