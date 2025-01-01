Я даже не хотела выходить замуж. Я никогда не верила в брак. Брак меня печалит и тревожит. Ребёнка я тоже не хотела. Что я понимаю в воспитании детей? Я просто хотела быть свободной. А потом появился этот му#ак и перевернул мою жизнь с ног на голову. Он заставил меня поверить, что мы можем быть счастливы, и я ему поверила, но...