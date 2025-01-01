LeleТогда перестаёшь говорить, а это значит — женат!
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RoccoНе превращать каждый спор в борьбу за власть. Я не считаю слабостью уступить. Наоборот, считаю это мудростью. Единственные пары, которые я вижу, что держатся вместе — это те, где кто-то из двоих умеет сделать шаг назад, но при этом на шаг впереди.
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PeppeПотому что если любишь человека, ты защищаешь его от всего.
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EvaЕсли бы я изменяла, я бы не стала предлагать эту игру.
LeleИли ты изменяешь и хочешь, чтобы тебя поймали. Есть такой психологический механизм — серийные убийцы делают всё, чтобы их нашли.
CarlottaПочему мы до сих пор вместе? Люди должны уметь расставаться.
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BiancaЯ даже не хотела выходить замуж. Я никогда не верила в брак. Брак меня печалит и тревожит. Ребёнка я тоже не хотела. Что я понимаю в воспитании детей? Я просто хотела быть свободной. А потом появился этот му#ак и перевернул мою жизнь с ног на голову. Он заставил меня поверить, что мы можем быть счастливы, и я ему поверила, но...