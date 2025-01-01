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Киноафиша Фильмы Идеальные незнакомцы Цитаты из фильма Идеальные незнакомцы

Цитаты из фильма Идеальные незнакомцы

Peppe Ева, как понять, что ты влюблена?
Eva Почему ты меня спрашиваешь?
Peppe Ты же этим занимаешься.
Bianca Скажу тебе. Если ты разговариваешь с ней по 30 минут в день — значит, влюблён.
Peppe А если я буду говорить 60 минут?
Carlotta Тогда ты безумно влюблён.
Lele Тогда перестаёшь говорить, а это значит — женат!
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Rocco Не превращать каждый спор в борьбу за власть. Я не считаю слабостью уступить. Наоборот, считаю это мудростью. Единственные пары, которые я вижу, что держатся вместе — это те, где кто-то из двоих умеет сделать шаг назад, но при этом на шаг впереди.
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Peppe Потому что если любишь человека, ты защищаешь его от всего.
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Eva Если бы я изменяла, я бы не стала предлагать эту игру.
Lele Или ты изменяешь и хочешь, чтобы тебя поймали. Есть такой психологический механизм — серийные убийцы делают всё, чтобы их нашли.
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Peppe Я хочу быть смыслом своей собственной жизни.
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Rocco Бывшие — опасны.
Lele Они как японцы — никогда не сдаются.
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Carlotta Почему мы до сих пор вместе? Люди должны уметь расставаться.
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Bianca Я даже не хотела выходить замуж. Я никогда не верила в брак. Брак меня печалит и тревожит. Ребёнка я тоже не хотела. Что я понимаю в воспитании детей? Я просто хотела быть свободной. А потом появился этот му#ак и перевернул мою жизнь с ног на голову. Он заставил меня поверить, что мы можем быть счастливы, и я ему поверила, но...
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