Фильмы
Идеальные незнакомцы
Трейлеры фильма «Идеальные незнакомцы»
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Вниз
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Искра была, а романа нет: почему в финале «Кавказской пленницы» Нина и Шурик расстались (3 версии, которые все меняют)
Так мог ли Димон спасти своих друзей? Один поступок в финале «Бумера» до сих пор не дает покоя зрителям
Забудете про «Невский» и «Первый отдел» сразу: три сериала-детектива 2025 года, которые затмевают хиты
Снимался у Кубрика и Скорсезе, но так и не взял «Оскар»: в 2026-м статуэтку точно отдадут этому актеру — даже на фоне кассового провала
Фанатам «Ментовских войн» будет больно: Устюгов назвал Шилова «фриком» — и поставил крест на 12-м сезоне
Будущее «Пиратов» под угрозой: Орландо Блум ошарашил Голливуд своим решением — развод ударил сильнее, чем казалось
«Приключения Электроника» вспомнит большинство: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по кадрам с близнецами? (тест)
Будто прямиком из барбершопа: ИИ перенес 7 киногероев СССР в наши дни — Джабраил из «Кавказской пленницы» тот еще краш (фото)
Балабанова хлебом не корми — дай переозвучить: в «Брате» многие говорят чужими голосами, но Сухорукову повезло меньше всех
Этот фильм обожают российские кинокритики: обошел «Аритмию», «Ночной дозор» и даже «Брата»
Совмещаем приятное с полезным: топ-5 исторических драм, в которых нет и капли вымысла
