«Идеаль»: Рецензия Киноафиши

Девальвация героя

Фредерик Бегбедер является типичным представителем так называемой прослойки «интелектуэлей», задыхающейся от классовости французского общества. Воспитанный в семье переводчицы рафинированных дамских романов и профессионального рекрутёра, он был просто обязан попасть в элитарную ячейку. Сначала молодой человек становится акулой рекламного бизнеса, а потом обличает эту самую культуру потребления, становясь одним из самых провокационных и бескомпромиссных европейских писателей современности. «99 франков» производит на родине автора грандиозный скандал, превращая писателя в заложника образа собственного литературного героя. Снобизм, цинизм, нон-конформизм и эпатаж становятся главным оружием Бегбедера в покорении мира искусства. И с годами эти качества только крепчают, в конечном итоге, похоронив под оловом своего авторитета некогда пылающий талант. Таким образом, «Идеаль» становится в своём роде саркофагом для Федерика — сегодня уже токсичного фигляра, капризно отвернувшегося от реалий в иллюзорный мир якобы злободневной язвительности.

Кадр из фильма «Идеаль»

Октав Паранго (Гаспар Пруст) вновь рвётся в бой. Теперь герой «99 франков» отошёл от рекламного бизнеса, не оставив после себя и камня на камне, — лишь угольки сожжённых за ним мостов смрадно тлеют отвращающими воспоминаниями в головах прежних знакомых, — и ведёт разгульную жизнь скаута в крупнейшем модельном агентстве. Как уверяет герой, это только со стороны подобный образ жизни может показаться хоть сколько-нибудь завидным: постоянные путешествия, бездонные сонмы красавиц, фешенебельные дома, нескончаемый светский раут и десяток олигархов в кругу друзей, влияние которых заходит на порядок дальше, чем пара «лайков» на Facebook и отметка на фотографии в Instagram.

Кадр из фильма «Идеаль»

Рабочий день вербовщика на деле оказывается полон рисков. Только человеку незаурядных способностей подвластно ежедневно посещать самые дорогие московские клубы, вливать в себя, как в бочку Данаид, Russian vodka, — та самая, которая «drink — HOROSHO», — отсеять пару сотен головокружительных див и ещё выбрать для себя комплект на ночь. А мужская сила, c’est la vie, не безгранична, особенно если накануне запылесосить внутрь добротную пригоршню кокаина на свингер-party в особняке с американскими горками. На этот ад Октав обречён хоть и по добровольному соглашению, но лишиться всего, в том числе и жизни, может по истечению десяти дней. Если, конечно, по заданию парижского начальства не найдёт не просто новое лицо компании, но настоящую богиню красоты. И вот, доведённый до белого каления, удалой Пранго получает в напарницы 37-летнюю рыжеволосую женщину-вамп по имени Валентина (Одри Флеро), чтобы найти Ту Самую — «совершенную русалку» из Самары (Анамария Вартоломей).

Кадр из фильма «Идеаль»

По задумке автора, «Идеаль» должен был оказаться смешной иронией на жизнь приезжего француза в России и уколом в сторону капитализма, ненасытным червём прогрызшего дыры в плесневелом теле посткоммунистического европейского общества. Но что-то пошло не так, и тонкий скальпель праведного гнева в дрогнувших руках сатирика прорезал в плоти здравого смысла такую зияющую дыру, что она забилась в конвульсиях и осталась способна наружу изрыгать лишь только гомерический хохот. В отличие от оригинального романа, в фильме отсутствует чувство меры. Обрисовываемый мир оказывается фундаментальным гротеском, а трепыхания Октава в водовороте из моделей, феминисток, олигархов, их свиты и обречённых на неминуемую смерть обезличенных простолюдинов, просто потому что «страшные пусть сдохнут», и вовсе кажутся сюрреализмом.

Кадр из фильма «Идеаль»

Посыл понятен, что говорится, с первых строк: героев в этом мире нет, все козлы, вокруг процветает разврат и содомия, а свет в конце тоннеля может быть только отдалённым бликом софитов. На протяжение картины главный герой, конечно, выдаёт пятёрку остроумных умозаключений что-то вроде: «Сегодня все женщины прекрасны на первый взгляд. Потому что они поголовно научились скрывать свои недостатки», но куда интереснее они вписывались в контекст книги. Зато в кино русский олигарх в исполнении Алексея Гуськова, будучи тотальным злодеем, у которого от коварности с примесью кокаина носом постоянно течёт кровь, цитирует Бодлера, на что получает отсылки к Достоевскому и Тургеневу. Модельный бизнес же оказывается не более, чем стартовой площадкой для съёмки в порно или эскорт-услуг, а заправляет им трансвестит, ослеплённый убеждением в своей первородной женственности Карин Вонг (Джонатан Ламберт).

Кадр из фильма «Идеаль»

И в этом абсурдистском шапито никак не разберёшь актёрской игры. За исключением Гаспара Пруста, довольно органично влившегося в свой архетип, все остальные просто кривляются или не играют вовсе. Может это тоже своеобразная ирония на мир кино и культуру зрительских потребностей, где общепризнанная слава подавляют мастерство, и можно вовсе не стараться. В таком случае, это единственная удачная шутка, которая, к сожалению, на месте улыбки оставляет «проклятьем изорванный рот».

Да, Бегбедер намеренно раздувает из мухи слона, но этот свой изощрённый выпад производит с изящностью пьяного канатоходца, вышедшего голышом на оголённый провод в остро заточенных коньках. Слишком самонадеянный и опрометчивый поступок. Увы, «Идеаль» оказывается далеко не идеальной сатирой, и до слога Салтыкова-Щедрина, знанием которого хвалится француз, как до Парижа на коленках. Это даже не Зощенко, чьё перо метило в порицание невежества и себялюбия, которые в итоге и прикрыли его талант. И не ждут Фредерика ни ссылки, ни гонения за открытую народу крамолу — впереди только кинотеатры и сомнительные лавры скандального комедианта, купленные в кулуарах на сдачу с 99 меченых франков и упавшие на дно ломанным грошом.

Евгений Антипин

В российском прокате с 27 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Идеаль»