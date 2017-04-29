Фредерик Бегбедер является типичным представителем так называемой прослойки «интелектуэлей», задыхающейся от классовости французского общества. Воспитанный в семье переводчицы рафинированных дамских романов и профессионального рекрутёра, он был просто обязан попасть в элитарную ячейку. Сначала молодой человек становится акулой рекламного бизнеса, а потом обличает эту самую культуру потребления, становясь одним из самых провокационных и бескомпромиссных европейских писателей…
Жизни опыт и филфак всё расставили в моей голове на свои места. После просмотра «Идеаль» уже наготове к пересмотру «99 фрнаков» («Манон» – «Данон», ужасть, я ж тогда в 99-м году даже не знала, что такое йогурт). Обязательно прочитаю и книги. Говорят, Бегбедер-режиссёр книгу «Идеаль» сократил и расставил иные акценты.
🤣 Фильм, конечно, – треш! Если бы я не знала, что автор «иронизирует» над стереотипами о России, я бы поняла только «вечеринку у олигарха» – так как в общем-то, думаю, многие из нас представляют её чем-то подобным. Ведь мы же там не были, как и иностранцы – в России Хотя, думаю, вот про русского олигарха-то как раз верно. Может быть, «подрастающие» более аскетичны, так как их идеаль – Стив Джобс, Марк Цукерберг. В общем, на всех наговаривать не стану А в остальном у нас же не всё так печально. Правда, этого печального-то хоть и меньше, но оно очень заметное, выпяченное. Хорошее в нашей стране чаще «дома сидит». От сюда и такие стереотипы.
Далее по списку… #Идеаль. Как же мир напугано стремится к нему. Если ты не совершенна, твердят отовсюду (с подачи косметических компаний), тебя точно поджидает крах в жизни. Остаётся только «сдохнуть». Поэтому до последнего питаешь надежду, что вот этот крэм действительно магический и сделает тебя королевой (шабаша).
Но краха не произойдёт. Умирать не надо. Станет легко и просто, когда для вас идеаль перестанет существовать. Особенно в деревне, глуши… Самаре… Спасибо Бегбедеру за прекрасные как бы русские будапештские пейзажи с загадочными плавучими деревеньками. Герои фильма на мой любимый лад показали зрителям – в чём счастье. Живите красивой жизнью – то есть в любви, с близкими людьми, улыбаясь, наслаждаясь каждым мигом. А как свежий воздух полезен для кожи 😉 #mira_apreleva #muviz #мувиз #мувиз_волгоград #премьера #волгорад
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