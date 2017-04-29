Наша рецензия

Фредерик Бегбедер является типичным представителем так называемой прослойки «интелектуэлей», задыхающейся от классовости французского общества. Воспитанный в семье переводчицы рафинированных дамских романов и профессионального рекрутёра, он был просто обязан попасть в элитарную ячейку. Сначала молодой человек становится акулой рекламного бизнеса, а потом обличает эту самую культуру потребления, становясь одним из самых провокационных и бескомпромиссных европейских писателей…