Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Идеаль Идеаль
Киноафиша Фильмы Идеаль Отзывы о фильме «Идеаль»
L'idéal Идеаль 2016 / Франция
5.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Идеаль»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Фредерик Бегбедер является типичным представителем так называемой прослойки «интелектуэлей», задыхающейся от классовости французского общества. Воспитанный в семье переводчицы рафинированных дамских романов и профессионального рекрутёра, он был просто обязан попасть в элитарную ячейку. Сначала молодой человек становится акулой рекламного бизнеса, а потом обличает эту самую культуру потребления, становясь одним из самых провокационных и бескомпромиссных европейских писателей…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Ирина Миронова 29 апреля 2017, 22:53
😊👍 Побывала вчера на предпоказе комедии «Идеаль» в кинотеатре «Мувиз», Волгоград . Фильм по одноимённому роману Фредерика Бегбедера (он же тут и режиссёр). Это продолжение «99 франков», с тем же героем Октавом Паранго – не менее провокационное. ☺ «99 франков» я смотрела ещё ученицей школы на видике – честно не поняла тогда всей соли: «Ужас, что за грязь?!! Зачем мне это показывают?» Потом удачно это всё забыла – в памяти «ну какой-то дурацкий фильм, почему-то считающийся культовым».

Жизни опыт и филфак всё расставили в моей голове на свои места. После просмотра «Идеаль» уже наготове к пересмотру «99 фрнаков» («Манон» – «Данон», ужасть, я ж тогда в 99-м  году даже не знала, что такое йогурт). Обязательно прочитаю и книги. Говорят, Бегбедер-режиссёр книгу «Идеаль» сократил и расставил иные акценты.

🤣 Фильм, конечно, – треш! Если бы я не знала, что автор «иронизирует» над стереотипами о России, я бы поняла только «вечеринку у олигарха» – так как в общем-то, думаю, многие из нас представляют её чем-то подобным. Ведь мы же там не были, как и иностранцы – в России  Хотя, думаю, вот про русского олигарха-то как раз верно. Может быть, «подрастающие» более аскетичны, так как их идеаль – Стив Джобс, Марк Цукерберг. В общем, на всех наговаривать не стану  А в остальном у нас же не всё так печально. Правда, этого печального-то хоть и меньше, но оно очень заметное, выпяченное. Хорошее в нашей стране чаще «дома сидит». От сюда и такие стереотипы.

Далее по списку… #Идеаль. Как же мир напугано стремится к нему. Если ты не совершенна, твердят отовсюду (с подачи косметических компаний), тебя точно поджидает крах в жизни. Остаётся только «сдохнуть». Поэтому до последнего питаешь надежду, что вот этот крэм действительно магический и сделает тебя королевой (шабаша).

Но краха не произойдёт. Умирать не надо. Станет легко и просто, когда для вас идеаль перестанет существовать. Особенно в деревне, глуши… Самаре… Спасибо Бегбедеру за прекрасные как бы русские будапештские пейзажи с загадочными плавучими деревеньками. Герои фильма на мой любимый лад показали зрителям – в чём счастье. Живите красивой жизнью – то есть в любви, с близкими людьми, улыбаясь, наслаждаясь каждым мигом. А как свежий воздух полезен для кожи 😉 #mira_apreleva #muviz #мувиз #мувиз_волгоград #премьера #волгорад
29 апреля 2017, 22:53 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Нюрнберг
Нюрнберг 15 комментариев
Мира
Мира 46 комментариев
Мег 2 6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
Астрал. Проклятие ведьм 6 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Приложение киноафиши