Разведчик и поэт, 2016

Нелицеприятный тайный агент полиции Густав Тукк встречает таинственную цыганку. Но вскоре выясняется, что это ловушка, подстроенная российской разведкой. Чтобы получше узнать о намерениях противника, Густаву приказано продолжить отношения с цыганкой. Но это задание оказывается ему не по силам, потому что неожиданно для себя он понимает, что влюбился во врага. Романтические чувства к цыганке также испытывает поэт Мику Тяхн, который достаточно навязчив. Начинают разворачиваться события, которые не сулят ни одного хорошего решения. Второй игровой фильм Тоомаса Хуссара – это почти абсурдная иносказательная история в предвоенной обстановке.