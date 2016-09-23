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Разведчик и поэт Разведчик и поэт
Киноафиша Фильмы Разведчик и поэт
Luuraja ja luuletaja / The spy anf the poet

Разведчик и поэт, 2016

2016 / Эстония
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14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Нелицеприятный тайный агент полиции Густав Тукк встречает таинственную цыганку. Но вскоре выясняется, что это ловушка, подстроенная российской разведкой. Чтобы получше узнать о намерениях противника, Густаву приказано продолжить отношения с цыганкой. Но это задание оказывается ему не по силам, потому что неожиданно для себя он понимает, что влюбился во врага. Романтические чувства к цыганке также испытывает поэт Мику Тяхн, который достаточно навязчив. Начинают разворачиваться события, которые не сулят ни одного хорошего решения. Второй игровой фильм Тоомаса Хуссара – это почти абсурдная иносказательная история в предвоенной обстановке.

6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 23 сентября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Тоомас Хуссар
В ролях
Ян Ууспылд
Ланa Ватсель
Райн Тольк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Разведчик и поэт 1 постер
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