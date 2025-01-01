Hua Zhou[молитва предкам семьи]Предки, пожалуйста, защитите её.
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The MatchmakerТихая, сдержанная, изящная, элегантная, грациозная, вежливая. Вот какими должны быть хорошие жены. Вот какими мы видим Мулан. Когда жена служит мужу, она должна молчать. Она должна... быть незаметной.
Xian Lang[шёпотом к Мулан, будучи Хуа Цзюнем]Ты лжёшь. Твоя ложь ослабляет тебя. Она отравляет твою ци.
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Soldier[про Бори Хана; из официального трейлера] Он сражается вместе с ведьмой.
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Bori Khan[из официального трейлера]Ни одного в живых.
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Командир Танг[Мулан после того, как она просит казнить её вместо того, чтобы изгнать из императорской армии, когда её личность раскрыта]С этого момента ты исключена из императорской армии, и если я снова увижу твоё лицо, твоё желание быть казнённой будет с радостью исполнено.
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Канцлер[императору; из ТВ-рекламы]Ваше Величество, весь торговый обмен нарушен в результате координированной атаки.
ИмператорКаждая семья должна предоставить одного мужчину.
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Hua ZhouТвоя ци сильна, Мулан, но ци — для воинов, а не для дочерей.
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Канцлер[из официального трейлера]Граждане! На нас напали северные захватчики.
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Hua Li[Хуа Чжоу, после того как он принимает повестку в армию]Ты — герой войны; ты уже принес много великих жертв.
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Сводница[из рекламного ролика]Хорошая жена должна быть изящной, *грациозной*, незаметной.
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Хуа Ли[из официального трейлера]Мы должны быть сильными... на этот раз он не вернётся.
The Chancellor[императору; из официального трейлера]Их предводитель зовёт себя Бори Хан.
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Мулан[из ТВ-ролика]Папа не может воевать, значит, пойду я вместо него.
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Командир Тунг[Мулан; из ТВ-ролика]Ты что-то скрываешь. Я почувствовал это с той самой минуты, как встретил тебя.
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SoldierЗакрой ворота!
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[последние слова]
Хуа Чжоу[закадровый голос]Зелёный росток взмыл ввысь... и предки празднуют её в небесном своде. Девушка стала воином. Воин — вождём. А вождь... — легендой.
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[первые слова]
Хуа Чжоу[рассказчик]Было много историй о великой воительнице Мулан. Но, предки, эта — моя. Вот она. Молодой побег, вся зелёная... не ведающая о лезвии. Если бы у вас была такая дочь... её ци, безграничная энергия самой жизни... говорящая через каждое движение... смогли бы вы сказать ей, что только сын может владеть ци? Что дочь рискует позором, бесчестием, изгнанием? Предки, я не смог.