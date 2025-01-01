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Киноафиша Фильмы Мулан Цитаты из фильма Мулан

Цитаты из фильма Мулан

Mulan Да... Я принесу нам всем честь.
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Xian Lang [Мулан] Когда они узнают, кто ты на самом деле, пощады не будет.
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Сянь Ланг [Мулан; из трейлера] Ты умрёшь, притворяясь тем, кем не являешься.
Мулан А вот я стою здесь — доказательство того, что для таких, как мы, есть место!
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Hua Li У нас отличные новости! Сваты нашли тебе благоприятного жениха.
Hua Zhou Решено. Садись. Это будет лучше для нашей семьи.
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Hua Zhou [Мулан] Знаешь ли ты, почему феникс сидит у правой руки императора? Она — его страж, его защитница. И она прекрасна и сильна. Твоя задача — принести честь семье. Думаешь, ты справишься?
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Mulan Верная, смелая и честная... моя обязанность — защищать свою семью.
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Канцлер [Хуа Чжоу; из официального трейлера] У вас нет сына?
Хуа Чжоу У меня две дочери. *Я* буду сражаться.
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Командир Тунг [Мулан] Твой дух ясен... но что-то тебя сдерживает.
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Esteemed Guest Ваше Императорское Высочество, Хуа Мулан.
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Hua Zhou [молитва предкам семьи] Предки, пожалуйста, защитите её.
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The Matchmaker Тихая, сдержанная, изящная, элегантная, грациозная, вежливая. Вот какими должны быть хорошие жены. Вот какими мы видим Мулан. Когда жена служит мужу, она должна молчать. Она должна... быть незаметной.
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Sergeant Qiang Мы сделаем из каждого из вас настоящего мужчину!
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Commander Tung Как тебя зовут, солдат?
Mulan Хуа Цзун, командир, сын Хуа Чжоу.
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Mulan Я — Хуа Мулан. Я прославлю наш род.
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Xian Lang [шёпотом к Мулан, будучи Хуа Цзюнем] Ты лжёшь. Твоя ложь ослабляет тебя. Она отравляет твою ци.
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Soldier [про Бори Хана; из официального трейлера] Он сражается вместе с ведьмой.
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Bori Khan [из официального трейлера] Ни одного в живых.
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Командир Танг [Мулан после того, как она просит казнить её вместо того, чтобы изгнать из императорской армии, когда её личность раскрыта] С этого момента ты исключена из императорской армии, и если я снова увижу твоё лицо, твоё желание быть казнённой будет с радостью исполнено.
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Канцлер [императору; из ТВ-рекламы] Ваше Величество, весь торговый обмен нарушен в результате координированной атаки.
Император Каждая семья должна предоставить одного мужчину.
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Hua Zhou Твоя ци сильна, Мулан, но ци — для воинов, а не для дочерей.
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Канцлер [из официального трейлера] Граждане! На нас напали северные захватчики.
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Hua Li [Хуа Чжоу, после того как он принимает повестку в армию] Ты — герой войны; ты уже принес много великих жертв.
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Сводница [из рекламного ролика] Хорошая жена должна быть изящной, *грациозной*, незаметной.
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Хуа Ли [из официального трейлера] Мы должны быть сильными... на этот раз он не вернётся.
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Mulan [из ТВ-спота] Я никогда не сдамся.
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The Chancellor [императору; из официального трейлера] Их предводитель зовёт себя Бори Хан.
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Мулан [из ТВ-ролика] Папа не может воевать, значит, пойду я вместо него.
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Командир Тунг [Мулан; из ТВ-ролика] Ты что-то скрываешь. Я почувствовал это с той самой минуты, как встретил тебя.
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Soldier Закрой ворота!
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[последние слова]
Хуа Чжоу [закадровый голос] Зелёный росток взмыл ввысь... и предки празднуют её в небесном своде. Девушка стала воином. Воин — вождём. А вождь... — легендой.
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[первые слова]
Хуа Чжоу [рассказчик] Было много историй о великой воительнице Мулан. Но, предки, эта — моя. Вот она. Молодой побег, вся зелёная... не ведающая о лезвии. Если бы у вас была такая дочь... её ци, безграничная энергия самой жизни... говорящая через каждое движение... смогли бы вы сказать ей, что только сын может владеть ци? Что дочь рискует позором, бесчестием, изгнанием? Предки, я не смог.
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Mulan Мой долг — сразиться с ним.
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Канцлер [из официального трейлера] По указу Его Императорского Величества каждая семья должна послать *одного* мужчину на войну.
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Mulan Мой долг — сражаться за королевство, защищать свою семью.
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Сваха [когда Мулан, Сю и Хуа Ли уходят из дома свахи в позоре] Позор семье Хуа! Они *потерпели неудачу* — вырастить хорошую дочь!
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Hua Zhou Вы хотите сказать, что наша семья не собирается выполнять императорский указ?
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Bori Khan [из финального официального трейлера; своим товарищам по оружию] Когда мы возьмём Императорский город... Я отомщу — за моего *отца*!
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