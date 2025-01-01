[Мулан после того, как она просит казнить её вместо того, чтобы изгнать из императорской армии, когда её личность раскрыта]

С этого момента ты исключена из императорской армии, и если я снова увижу твоё лицо, твоё желание быть казнённой будет с радостью исполнено.