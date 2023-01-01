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Спасатель
Киноафиша Фильмы Спасатель Спасатель, 1980: актеры и роли
Спасатель 1980 / СССР
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Спасатель, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Соловьев Сергей Соловьев
В ролях
Татьяна Друбич Татьяна Друбич Tatyana Drubich Василий Мищенко Василий Мищенко Сергей Шакуров Сергей Шакуров Ольга Белявская Александр Кайдановский Александр Кайдановский
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