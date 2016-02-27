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Girl Power Girl Power
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Girl Power

Girl Power, 2016

2016 / Чехия
6.5 Оцените
12 голосов
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О фильме

Фильм представляет международную женскую граффити-сцену — от Праги и до Москвы, Кейптауна, Сиднея, Мадрида, Берлина, Барселоны, Сао-Паоло,Тулузы — и прямиком в Нью-Йорк. Это динамичное повествование от лица чешской граффити-художницы Сани, которая решила запечатлеть историю о женской граффити-эмансипации на пленке и дать возможность субкультурным артисткам рассказать о своем творчестве. Сани является одной из немногих активных граффити-райтеров в Чешской Республике. Рисует с 15 лет, участница женских граффити-команд Girl Power crew и PUFF. В Праге регулярно организует граффити-джемы, фестивали и выставки, принимает участие в дискуссиях, касающихся гендерного искусства в Европе. В фильме много автобиографичных моментов — семья Сани не знает о ее увлечении, так что ей приходиться вести «двойную жизнь»: ходить на работу, общаться с семьей, а по ночам рисовать в городе. Зритель знакомится с повседневностью главной героини фильма, ее увлечениями, мотивацией, неудачами и необыкновенным упорством в достижении целей, а также с фактическим материалом об истории возникновения и развития граффити-культуры, с интервью легендарных граффитчиц, ночными вылазками, поездами, драйвом и отличными видами. После показа фильма состоится дискуссия с участием режиссера и художниц, рисующих на улице. Мы обсудим актуальность манифеста Girls Power, поговорим о специфике жанра.

6.5 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 27 февраля 2016
Возраст 12+
Режиссер
Ян Заичек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Girl Power 2 постера
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