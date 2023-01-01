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Носферату: Призрак ночи Носферату: Призрак ночи
Киноафиша Фильмы Носферату: Призрак ночи Носферату: Призрак ночи, 1979: актеры и роли
Nosferatu: Phantom der Nacht Носферату: Призрак ночи 1979 / ФРГ / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Носферату: Призрак ночи, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Вернер Херцог Вернер Херцог Werner Herzog
В ролях
Клаус Кински Изабель Аджани Изабель Аджани Isabelle Adjani Бруно Ганц Бруно Ганц Bruno Ganz Вальтер Ладенгаст Walter Ladengast Дэн ван Хузен Dan van Husen Ролан Топор Roland Topor
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Дыхание
Дыхание
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