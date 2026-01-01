Натали Симпсон

Тут не только Абхазия: где отдохнуть с детьми в сентябре-2026 без адских цен — 5 направлений с лазурными пляжами и жарой

Не только хрен, укроп и чеснок: что ещё положить в банку с огурцами — от шеф-повара советует 2 ягоды

«Под хрустящей корочкой сочная грудка»: курицу целиком кидаю в рассол — 4 часа и эффект круче, чем от маринада

От «Фишера» до «Игры престолов»: 7 шикарных сериалов с высокими рейтингами, которые я бы включила без раздумий

«Пересматривал раз 10»: режиссёр «Отпечатков» и «Бара "Один звонок"» назвал 2 российских сериала, которые считает культовыми

Негритят десять, а лучшая экранизация Кристи всего одна: у нее 8,4 на IMDb и редкие 100%

Готовимся к новым «Мстителям»: до декабря обязательно посмотреть 15 работ Marvel, чтобы не сидеть с глупым видом в кино

НТВ переснял главный скандинавский хит — и Пореченков вытянул его до 7,6 баллов на «Кинопоиске»: моментами круче оригинала

Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?

«Ничего выдающегося»: создатель «Ежика в тумане впервые посмотрел «Синий трактор» и сразу обнаружил плагиат