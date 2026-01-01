Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Натали Симпсон
Natalie Simpson
Киноафиша
Персоны
Натали Симпсон
Натали Симпсон
Natalie Simpson
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Актёр ужасов
Популярные фильмы
8.5
Чужестранка
(2014)
7.7
Отверженные
(2018)
7.7
TheatreHD: Гамлет
(2016)
Фильмография Натали Симпсон
4.8
Нервный срыв
Blackwater Lane
криминал, драма, ужасы
2024, США
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.6
На взводе
драма, триллер
2022, Великобритания
6.6
Расследования на Майорке
драма, криминал
2019, Великобритания/Испания/Франция/Германия
7.7
Отверженные
драма, мелодрама, исторический, мини-сериал
2018, Великобритания
7.7
TheatreHD: Гамлет
RSC: Hamlet
спектакль
2016, Великобритания
7.3
TheatreHD: RSC: Король Лир
RSC: King Lear
спектакль
2016, Великобритания
8.5
Чужестранка
приключения, мелодрама, фантастика
2014, США
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