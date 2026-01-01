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Натали Симпсон
Натали Симпсон Natalie Simpson
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Натали Симпсон

Natalie Simpson

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Чужестранка 8.5
Чужестранка (2014)
Отверженные 7.7
Отверженные (2018)
TheatreHD: Гамлет 7.7
TheatreHD: Гамлет (2016)

Фильмография Натали Симпсон

Нервный срыв 4.8
Нервный срыв Blackwater Lane
криминал, драма, ужасы 2024, США
Смотреть трейлер
На взводе 6.6
На взводе
драма, триллер 2022, Великобритания
Расследования на Майорке 6.6
Расследования на Майорке
драма, криминал 2019, Великобритания/Испания/Франция/Германия
Отверженные 7.7
Отверженные
драма, мелодрама, исторический, мини-сериал 2018, Великобритания
TheatreHD: Гамлет 7.7
TheatreHD: Гамлет RSC: Hamlet
спектакль 2016, Великобритания
TheatreHD: RSC: Король Лир 7.3
TheatreHD: RSC: Король Лир RSC: King Lear
спектакль 2016, Великобритания
Чужестранка 8.5
Чужестранка
приключения, мелодрама, фантастика 2014, США
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