Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Надежда»
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Эрик Оуэнс
Eric Owens
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Персоны
Эрик Оуэнс
Эрик Оуэнс
Eric Owens
Популярные фильмы
8.5
TheatreHD: Идоменей
(2017)
8.4
Электра
(2016)
8.1
TheatreHD: Русалка
(2017)
Фильмография Эрик Оуэнс
7.4
MET Opera: Чемпион
The Metropolitan Opera: Champion
музыка
2023, США
8.1
TheatreHD: Порги и Бесс
Porgy and Bess
опера
2020, США
7.3
TheatreHD: Воццек
Wozzeck
опера
2020, США
8.1
TheatreHD: Русалка
Rusalka
опера
2017, США
8.5
TheatreHD: Идоменей
Idomeneo
опера
2017, США
8.4
Электра
Elektra
опера
2016, США
7.4
TheatreHD: Любовь издалека
L’Amour de Loin
опера
2016, США
7.9
Метопера: Отелло
Verdi: Otello
опера
2015, США
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