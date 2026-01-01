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Эрик Оуэнс Eric Owens
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Эрик Оуэнс

Eric Owens

Популярные фильмы

TheatreHD: Идоменей 8.5
TheatreHD: Идоменей (2017)
Электра 8.4
Электра (2016)
TheatreHD: Русалка 8.1
TheatreHD: Русалка (2017)

Фильмография Эрик Оуэнс

MET Opera: Чемпион 7.4
MET Opera: Чемпион The Metropolitan Opera: Champion
музыка 2023, США
TheatreHD: Порги и Бесс 8.1
TheatreHD: Порги и Бесс Porgy and Bess
опера 2020, США
TheatreHD: Воццек 7.3
TheatreHD: Воццек Wozzeck
опера 2020, США
TheatreHD: Русалка 8.1
TheatreHD: Русалка Rusalka
опера 2017, США
TheatreHD: Идоменей 8.5
TheatreHD: Идоменей Idomeneo
опера 2017, США
Электра 8.4
Электра Elektra
опера 2016, США
TheatreHD: Любовь издалека 7.4
TheatreHD: Любовь издалека L’Amour de Loin
опера 2016, США
Метопера: Отелло 7.9
Метопера: Отелло Verdi: Otello
опера 2015, США
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