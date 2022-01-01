TheatreHD: Любовь издалека, 2016

Самая интригующая премьера сезона. В основе — подлинная, пусть и похожая на сказку, история принца де Блаи, трубадура XII века Жофре Рюделя. Он страстно любил графиню Триполитанскую, он сложил в честь ее красоты уйму стихов — но он никогда не видел девушки, зная о ее достоинствах лишь по рассказам паломников и друга. Любовь на расстоянии — идеальная любовь, которой не суждено материализоваться: Рюдель отправился в крестовый поход, в странствиях заболел и скончался на руках возлюбленной. Финский композитор Кайя Аннели Саариахо написала на этот сюжет чувственную и гипнотическую оперу на французском языке. Музыка погружает в призрачное пространство, где живут легендарные персонажи: трубадур Жофре, принцесса Клеманс (так зовут героиню в либретто Амина Маалуфа, лауреата Гонкуровской премии) и их вестник Пилигрим. И вряд ли кто-то справился с постановкой лучше канадца Робера Лепажа, театрального мага, чьи гастрольные спектакли не раз завораживали зрителей Чеховского фестиваля, а «Гамлет | Коллаж» с Евгением Мироновым входит в репертуар Театра Наций.