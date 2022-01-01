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TheatreHD: Любовь издалека
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L’Amour de Loin

TheatreHD: Любовь издалека, 2016

2016 / США
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О фильме

Самая интригующая премьера сезона. В основе — подлинная, пусть и похожая на сказку, история принца де Блаи, трубадура XII века Жофре Рюделя. Он страстно любил графиню Триполитанскую, он сложил в честь ее красоты уйму стихов — но он никогда не видел девушки, зная о ее достоинствах лишь по рассказам паломников и друга. Любовь на расстоянии — идеальная любовь, которой не суждено материализоваться: Рюдель отправился в крестовый поход, в странствиях заболел и скончался на руках возлюбленной. Финский композитор Кайя Аннели Саариахо написала на этот сюжет чувственную и гипнотическую оперу на французском языке. Музыка погружает в призрачное пространство, где живут легендарные персонажи: трубадур Жофре, принцесса Клеманс (так зовут героиню в либретто Амина Маалуфа, лауреата Гонкуровской премии) и их вестник Пилигрим. И вряд ли кто-то справился с постановкой лучше канадца Робера Лепажа, театрального мага, чьи гастрольные спектакли не раз завораживали зрителей Чеховского фестиваля, а «Гамлет | Коллаж» с Евгением Мироновым входит в репертуар Театра Наций.

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Продолжительность 2 часа 33 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 16+
Режиссер
Робер Лепаж
В ролях
Сюзанна Филипс
Тамара Мамфорд
Эрик Оуэнс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма TheatreHD: Любовь издалека 1 постер
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