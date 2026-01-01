Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
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О персоне
Мэри Циммерман
Mary Zimmermann
Киноафиша
Персоны
Мэри Циммерман
Мэри Циммерман
Mary Zimmermann
Дата рождения
23 августа 1960
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Линкольн, США
Популярные фильмы
8.1
TheatreHD: Русалка
(2017)
7.2
Армида
(2010)
Фильмография Мэри Циммерман
8.1
TheatreHD: Русалка
Rusalka
опера
2017, США
7.2
Армида
Rossini's Armida
опера
2010,
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