Мадлен Барбюле Madeleine Barbulée
Дата рождения
2 сентября 1910
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
1 января 2001
Место рождения
Нанси, Франция
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр, Герой боевиков

Популярные фильмы

Запрещенные игры 8.2
Запрещенные игры (1952)
Не пойман — не вор 7.1
Не пойман — не вор (1958)
Папа, мама, служанка и я 6.9
Папа, мама, служанка и я (1954)

Фильмография Мадлен Барбюле

Жанр
Год
Скупой 6.6
Скупой L`avare
комедия 1980, Франция
Парижские тайны 6.6
Парижские тайны Les mystères de Paris
боевик, приключения 1962, Франция / Италия
Вождь краснокожих 6.1
Вождь краснокожих Le grand chef
комедия 1959, Франция
В случае несчастья 6.7
В случае несчастья En cas de malheur
драма, мелодрама, криминал 1958, Франция / Италия
Не пойман — не вор 7.1
Не пойман — не вор Ni vu, ni connu
комедия 1958, Франция
Папа, мама, моя жена и я 6.1
Папа, мама, моя жена и я Papa, maman, ma femme et moi...
комедия 1956, Франция
Папа, мама, служанка и я 6.9
Папа, мама, служанка и я Papa, maman, la bonne et moi...
комедия 1954, Франция
Запрещенные игры 8.2
Запрещенные игры Jeux Interdits
драма, военный 1952, Франция
