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Аномалия Аномалия
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Аномалия, 2017

2017 / Россия
4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Перед вами новый фильм Василия Чигинского («Трудно быть Богом», «Зеркальные войны: Отражение первое»), который носит название «По щучьему велению». В картине сыграл Даниил Белый («Ландыш серебристый», «Сваты 2»). Также в съёмках приняли участие малоизвестные актёры, среди которых Даниил Меркулов, Александра Абрамейцева, Евгений Данчевский и Сергей Белых.

В центре сюжета фильма «По щучьему велению» двое двенадцатилетних детей: Варя и Коля. Однажды они находят в интернете загадочное видео, выложенное пользователем под никнеймом «Линь». Он рассказывает о чудесном озере, которое сокрыто от посторонних. Но его местоположение никому неизвестно, поэтому ребята просят членов своей семьи помочь им отыскать это волшебное место. Вместе они отправляются в приключение, которое никогда не забудут.

- Съёмки фильма проходили близ города Дубны в Московской области, где во время съёмок температура порой достигала -30 градусов, что очень осложняло съёмочный процесс, так как периодически отказывала техника, а практически все актёры умудрились заболеть

- Картина «По щучьему велению» является первой частю художественной серии «Аномалия»

- Группа «Смысловые галлюцинации» написала и исполнила две песни специально для фильма

 

 

В Рязанской области, среди бескрайних болот и топей, скрыто таинственное озеро, о котором слагаются легенды и когда-то писал певец русской природы Константин Паустовский... Двенадцатилетние одноклассники Коля и Варя, родители которых с раннего возраста привили им любовь к путешествиям и рыбалке, раскопали в интернете удивительный ролик: человек известный на рыболовных форумах под ником "Линь" демонстрирует пойманного им полутораметрового окуня и утверждает, что это еще не предел, при этом всячески шифруя название и координаты озера.. Дети решают разгадать эту загадку и вовлекают в этот квест своих родителей. Совместными усилиями удается вычислить искомое озеро и собрать первичную информацию о бездонном водоеме, где обитают гигантские рыбы. Решено сразу после Нового года, по замерзшим протокам, соединяющим Мещерские озера в единую систему, добраться до затерянного озера и проверить легенды на прочность. Путь к раскрытию тайны озера Щучьего оборачивается чередой опасных приключений....

4.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в России 26 октября 2017
Премьера в мире 26 октября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Василий Чигинский
Василий Чигинский
В ролях
Даниил Меркулов
Даниил Меркулов
Александра Абрамейцева
Александра Абрамейцева
Даниил Белых
Даниил Белых
Петар Зекавица
Петар Зекавица
Евгений Данчевский
Евгений Данчевский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Аномалия 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
irinasinkrova 21 февраля 2019, 11:03
Хороший фильм для семьи. Рекомендую к просмотру с детьми.
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