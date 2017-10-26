Аномалия, 2017

Перед вами новый фильм Василия Чигинского («Трудно быть Богом», «Зеркальные войны: Отражение первое»), который носит название «По щучьему велению». В картине сыграл Даниил Белый («Ландыш серебристый», «Сваты 2»). Также в съёмках приняли участие малоизвестные актёры, среди которых Даниил Меркулов, Александра Абрамейцева, Евгений Данчевский и Сергей Белых.

В центре сюжета фильма «По щучьему велению» двое двенадцатилетних детей: Варя и Коля. Однажды они находят в интернете загадочное видео, выложенное пользователем под никнеймом «Линь». Он рассказывает о чудесном озере, которое сокрыто от посторонних. Но его местоположение никому неизвестно, поэтому ребята просят членов своей семьи помочь им отыскать это волшебное место. Вместе они отправляются в приключение, которое никогда не забудут.