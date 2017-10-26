Аномалия, 2017

Перед вами новый фильм Василия Чигинского («Трудно быть Богом», «Зеркальные войны: Отражение первое»), который носит название «По щучьему велению». В картине сыграл Даниил Белый («Ландыш серебристый», «Сваты 2»). Также в съёмках приняли участие малоизвестные актёры, среди которых Даниил Меркулов, Александра Абрамейцева, Евгений Данчевский и Сергей Белых.
В центре сюжета фильма «По щучьему велению» двое двенадцатилетних детей: Варя и Коля. Однажды они находят в интернете загадочное видео, выложенное пользователем под никнеймом «Линь». Он рассказывает о чудесном озере, которое сокрыто от посторонних. Но его местоположение никому неизвестно, поэтому ребята просят членов своей семьи помочь им отыскать это волшебное место. Вместе они отправляются в приключение, которое никогда не забудут.
- Съёмки фильма проходили близ города Дубны в Московской области, где во время съёмок температура порой достигала -30 градусов, что очень осложняло съёмочный процесс, так как периодически отказывала техника, а практически все актёры умудрились заболеть
- Картина «По щучьему велению» является первой частю художественной серии «Аномалия»
- Группа «Смысловые галлюцинации» написала и исполнила две песни специально для фильма
В Рязанской области, среди бескрайних болот и топей, скрыто таинственное озеро, о котором слагаются легенды и когда-то писал певец русской природы Константин Паустовский... Двенадцатилетние одноклассники Коля и Варя, родители которых с раннего возраста привили им любовь к путешествиям и рыбалке, раскопали в интернете удивительный ролик: человек известный на рыболовных форумах под ником "Линь" демонстрирует пойманного им полутораметрового окуня и утверждает, что это еще не предел, при этом всячески шифруя название и координаты озера.. Дети решают разгадать эту загадку и вовлекают в этот квест своих родителей. Совместными усилиями удается вычислить искомое озеро и собрать первичную информацию о бездонном водоеме, где обитают гигантские рыбы. Решено сразу после Нового года, по замерзшим протокам, соединяющим Мещерские озера в единую систему, добраться до затерянного озера и проверить легенды на прочность. Путь к раскрытию тайны озера Щучьего оборачивается чередой опасных приключений....