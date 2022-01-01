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Из жизни отдыхающих
Киноафиша Фильмы Из жизни отдыхающих Из жизни отдыхающих, 1980: актеры и роли
Из жизни отдыхающих 1980 / СССР
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Из жизни отдыхающих, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Николай Губенко Николай Губенко
В ролях
Регимантас Адомайтис Регимантас Адомайтис Жанна Болотова Жанна Болотова Георгий Бурков Георгий Бурков Ролан Быков Ролан Быков Rolan Bykov Анатолий Солоницын Анатолий Солоницын Лидия Федосеева-Шукшина Лидия Федосеева-Шукшина Lidiya Fedoseyeva-Shukshina Мария Виноградова Maria Vinogradova
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