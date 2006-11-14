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Постер фильма Буча в Гуче
6.0
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6.0

Буча в Гуче

, 2006
Guca!
Сербия, Черногория, Болгария, Австрия, Германия / драма, мюзикл, комедия / 18+
Постер фильма Буча в Гуче
6.0

О фильме

Никто никогда и не узнал бы о маленьком сербском городке Гуча, если бы не всемирный конкурс духовых оркестров. 16-летняя Джулиана — дочь самого известного сербского трубача, которого все называют Сачмо — как Луи Армстронга. Ромео, в которого она влюблена, играет в конкурирующем цыганском оркестре. У Сачмо темнокожий Ромео вызывает отвращение, и отец готов на все, чтобы разлучить влюбленных. Однако как страстный поклонник Армстронга он не может признаться себе в этой неприязни. Не желая встать между молодыми, он обещает Ромео согласие на брак с его дочерью — но только если тот одолеет его на конкурсе в Гуче...

В ролях

Александра Манасиевич
Julijana
Марко Маркович
Romeo
Младен Нелевич
Sacmo
Никола Пеякович
Ненад Оканович
Grasak
Slavoljub Pesic
Sandokan
Ольга Оданович
Paraskeva
Mirjana Djurdjevic
Romika
Zumrita Jakupovic
Marijana
Svetislav Pesic
Roki
Marko Jeremic
Ljubisa
Режиссер Душан Милич
Сценарист Душан Милич
Композитор Деян Пейович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Сербия / Черногория / Болгария / Австрия / Германия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 14 ноября 2006
Дата выхода
14 ноября 2006 США
14 ноября 2006 Сербия
Сборы в мире $137 339
Производство Pallas Film, Film Deluxe International, Dakar Film
Другие названия
Guca!, Gucha: Distant Trumpet, Gucha, la trompette d'or, Гуча!, Gucha, Gucha: Mia trompeta ki enas erotas, Gucza! Pojedynek na trąbki, Буча в Гуче, Guča!, Distant Trumpet

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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