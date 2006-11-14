Никто никогда и не узнал бы о маленьком сербском городке Гуча, если бы не всемирный конкурс духовых оркестров. 16-летняя Джулиана — дочь самого известного сербского трубача, которого все называют Сачмо — как Луи Армстронга. Ромео, в которого она влюблена, играет в конкурирующем цыганском оркестре. У Сачмо темнокожий Ромео вызывает отвращение, и отец готов на все, чтобы разлучить влюбленных. Однако как страстный поклонник Армстронга он не может признаться себе в этой неприязни. Не желая встать между молодыми, он обещает Ромео согласие на брак с его дочерью — но только если тот одолеет его на конкурсе в Гуче...