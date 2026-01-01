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Мигель Анхель Ламата
Miguel Ángel Lamata
Киноафиша
Персоны
Мигель Анхель Ламата
Мигель Анхель Ламата
Miguel Ángel Lamata
Дата рождения
1 января 1968
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Мигель Анхель Ламата
Родился в 1968 году. Сарагоса, Испания.
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Популярные фильмы
6.6
Наши любовники
(2016)
6.2
Неудовлетворенное сексуальное напряжение
(2010)
5.8
Лучшие футболисты и тайна пиратского клада
(2025)
Фильмография Мигель Анхель Ламата
5.8
Лучшие футболисты и тайна пиратского клада
Los Futbolísimos y el misterio del tesoro pirata
2025, Испания
4.9
Футболистые
The Footballest
комедия, спорт
2018, Испания
6.6
Наши любовники
Nuestros amantes
мелодрама
2016, Испания
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Рецензия
6.2
Неудовлетворенное сексуальное напряжение
Tensión sexual no resuelta
комедия
2010, Испания
Смотреть трейлер
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