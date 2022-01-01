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Мигель Анхель Ламата
Мигель Анхель Ламата
Miguel Ángel Lamata
О персоне
Фильмография
Мигель Анхель Ламата
Miguel Ángel Lamata
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Дата рождения
1 января 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер, Актер
Биография Мигель Анхель Ламата
Родился в 1968 году. Сарагоса, Испания.
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Фильмография Мигель Анхель Ламата
Футболистые
комедия, спорт
2018, Испания
4.0
Наши любовники
мелодрама
2016, Испания
6.0
Неудовлетворенное сексуальное напряжение
комедия
2010, Испания
6.0
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