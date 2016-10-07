«Наши любовники»: Рецензия Киноафиши

Игра, всего лишь игра

Просто Он и Она - именно так предлагают нам называть героев, случайно встретившихся за столиком в книжном баре. Оба переживают не самое лучшее время - ее бросил возлюбленный, а его брак, кажется, трещит по швам. Они начинают играть - не зная друг о друге практически ничего, дают друг другу вымышленные прозвища и придумывают себе роман. Главное условие - не влюбляться. Таков сюжет свежей мелодрамы от испанца Мигеля Анхеля Ламаты.

Кадр из фильма “Наши любовники”

Ламата, прощупав тему в своей прошлой весьма удачной ленте “Неудовлетворенное сексуальное напряжение”, берется за “Наших любовников” со знанием дела. И то, что уже с первых кадров более-менее осведомленному зрителю тут же вспомнится схожий зачин во французской “Влюбись в меня, если осмелишься” и еще десятка менее серьезных картин, его ни капли не смущает. Режиссер вооружился мощным прикрытием: с самого начала объявил, что все это - игра. Поэтому прозвище и Безумная Фея Мечты, и свидания за стаканом бренди, и прогулки в парке с долгими разговорами о бывших, которых они все еще любят, совершенно оправданы: друзья, мы же играем, у нас понарошку! Классические персонажи эпохи ромкомов (жизнерадостная фантазерка и ее немного печальный байроновский спутник) гуляют среди прекрасных декораций испанского мегаполиса, сидят в ресторанчиках за идеальными столиками, бродят по музеям, изрекают полугрустные шутки о мужском и женском, сыпят афоризмами из мировой литературы - им все сходит с рук.

Кадр из фильма “Наши любовники”

Но получается даже забавно: в порядке той самой игры они придумывают себе несуществующие биографии и даже несут бред - с подкупающей искренностью. Вкупе с хорошим кастингом это заставляет историю ожить (в главных ролях - звезда фильма “Открой глаза” Эдуардо Норьега и Мишель Хеннер, успевшая в свои тридцать поработать с Альмодоваром).

Пожалуй, авторов можно было бы даже заподозрить в постмодернистском приеме: в самом деле, какая разница, как кого зовут, если мир - не более, чем условность и мы никогда не разберемся, как он устроен. Однако перед нами все-таки романтическое кино, и карты потихоньку начинают раскрываться, а флер таинственности -развеиваться. Мы узнаем о настоящей жизни героев, и она, как выясняется, не очень-то и веселая, хотя не лишена курьезности и своего шарма. Сложно не улыбнуться, глядя, к примеру, как герой, представитель интеллигентной профессии сценариста, пытается на пару с другом создать новое творение - “выпустить на свободу своего внутреннего Чехова” (действие происходит во время ловли форели в живописной голубой речке).

Кадр из фильма “Наши любовники”

Разумеется, главное условие игры (не влюбляться!) не без удовольствия нарушено - и тут персонажи неожиданно обнаруживают, что их вторые половинки, оказываются, изменяли им друг с другом. Вектор снова делает скачок и перемещается в сторону не то комедии, не то драмы положений из чехарды обманутых супругов и сердечных метаний. Так наступает едва ли не самое интересное - мучительное ожидание хеппи-энда, которого вполне может и не быть. Однако наблюдать, как герои решают шекспировского масштаба задачи в своей личной вселенной, крайне увлекательно.

Кадр из фильма “Наши любовники”

Александра Подольникова

В российском прокате с 6 октября.

Расписание и покупка билетов на фильм “Наши любовники”