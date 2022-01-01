Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Габино Диего
Габино Диего
Gabino Diego
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Габино Диего
Gabino Diego
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 сентября 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Габино Диего
Родился 18 сентября 1966 года. Мадрид, Испания.
Развернуть
Фильмография Габино Диего
Наши любовники
мелодрама
2016, Испания
6.0
Сон в летнюю ночь
мелодрама, анимация, приключения, драма
2005, Испания / Португалия
5.0
Сексуальное настроение
комедия, фестиваль
2005, Испания
4.0
Опасности любви
комедия, мелодрама
1996, Испания / Франция
6.0
Двое – это слишком
мелодрама, комедия
1995, Испания / США
5.0
Изящная эпоха
драма, мелодрама, комедия
1992, Испания / Португалия
7.0
Все фильмы
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России