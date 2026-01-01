Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марсель Роми
Marcelle Romée
Марсель Роми
Марсель Роми
Marcelle Romée
Дата рождения
7 февраля 1903
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
3 декабря 1932
Место рождения
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.7
Сиреневое сердце
(1932)
Фильмография Марсель Роми
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1932
Все
1
Фильмы
1
Актриса
1
6.7
Сиреневое сердце
Coeur de lilas
драма
1932, Франция
