Марсель Роми Marcelle Romée
Марсель Роми

Marcelle Romée

Дата рождения
7 февраля 1903
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
3 декабря 1932
Место рождения
Нёйи-сюр-Сен, Франция
Актерское амплуа
Драматический актёр

Популярные фильмы

Сиреневое сердце 6.7
Сиреневое сердце (1932)

Фильмография Марсель Роми

Жанр
Год
Сиреневое сердце 6.7
Сиреневое сердце Coeur de lilas
драма 1932, Франция
