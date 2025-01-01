Derice Bannock
Знаешь, когда швейцарцы хотят по-настоящему...
Sanka Coffie
Ах, да заткнись ты со своими чертовыми швейцарцами! Это все их "айнц цвай драй" навело нас на нервы с самого начала.
Derice Bannock
Эй, чувак, послушай, я просто пытаюсь настроить нас правильно.
Sanka Coffie
Правильно — это не швейцарская нога. Давай, Дерис, мы не можем копировать чей-то стиль. У нас свой стиль.
Derice Bannock
Целовать яйцо — это не стиль. Тут Олимпиада, а не глупые гонки на тележках.
[Долгая пауза]
Sanka Coffie
Слушай, раста, я сюда не приехал, чтобы забыть, кто я и откуда.
Derice Bannock
Я тоже. Я просто хочу быть лучшим, каким могу.
Sanka Coffie
Я тоже, и лучший из меня — ямайский. Слушай, Дерис, я знаю тебя с тех пор, как Джули Джеффрис попросила посмотреть твой динг-а-лінг, и я говорю тебе как друг... если мы выглядим ямайцами, ходим ямайцами, говорим ямайцами и ЕСТЬ ямайцами, тогда мы черт возьми должны бобслейить по-ямайски.