Yul Brenner Говори, что хочешь, ведь ты такой же дурак, как все на этом острове. Ты никуда не денешься, Санка, и тебе это ужасно нравится. А меня видишь? Видишь меня? Я другой, потому что точно знаю, куда иду, и после того как я, Юл Бреннер, выиграю Олимпиаду и стану знаменитым, я покину остров и поселюсь прямо там.

[Достаёт фотографию Букингемского дворца]

Sanka Coffie [смеётся]

Yul Brenner Почему смеёшься? Почему смеёшься?

Sanka Coffie Это Букингемский дворец. Если хочешь там жить, придётся королеву женить.

Junior Bevill Юл, там живёт королева Англии.

Sanka Coffie Признайся, Юл Бреннер, можешь звать себя Мадонной, но в итоге всё равно свалишь в какую-нибудь уборную лачугу, как и все доковые никто.

Junior Bevill Мм, кто сказал?

Sanka Coffie Я сказал, богатенький. Что ты об этом знаешь?

Junior Bevill Я знаю, мой отец начинал в однокомнатной лачуге. А теперь живёт в одном из самых больших домов Кингстона.

Sanka Coffie Он не твой отец.