Цитаты из фильма Крутые виражи

Sanka Coffie Почувствуй ритм! Почувствуй рифму! Вставай, время бобслея! Крутые виражи!
[повторяющиеся реплики]
Дерис Баннок Санка, ты мёртв?
Санка Кофи Ага, братан.
Yul Brenner Посмотри в зеркало и скажи, что ты видишь!
Junior Bevill Я вижу Джуниора.
Yul Brenner Ты видишь Джуниора? А я скажу, что вижу я. Я вижу гордость! Я вижу силу! Я вижу крутую мать, которая никому не даст себя в обиду!
Санка Кофе Так как назовём наши сани?
Джуниор Бевилл Как насчёт "Талулы"?
Санка Кофе Талула! Хахаха! Талула! Звучит как двухдолларовая шлюха! Откуда ты такое взял?
Джуниор Бевилл Это имя моей матери.
Sanka Coffie Я — водитель.
Irv Нет, ты — тормозной.
Sanka Coffie Ты не понимаешь, я — Санка Коффи, лучший водила тележки на всём Ямайке! Я должен вести! Ты врубаешься, о чём я?
Irv Да, я врубаюсь, о чём ты.
Sanka Coffie Отлично.
Irv Теперь врубайся в то, откуда я пришёл. Я пришёл с двумя золотыми медалями. Я пришёл с девятью мировыми рекордами в двоём и четвёрку. Я пришёл с десятью годами жёстких гонок с лучшими спортсменами мира.
Sanka Coffie Это чертовски крутое место, откуда ты пришёл!
Yul Brenner Как насчёт того, чтобы я сейчас же тебя уделал?
Sanka Coffie А как тебе идея провести линию посередине головы, чтобы она выглядела как жопа?
Derice Bannock Ты не видишь, чтобы швейцарская команда дралась, да?
Derice Bannock Ты не видишь, чтобы швейцарская команда бухала и устраивала всякое.
Sanka Coffie И ты не видишь, чтобы швейцарская команда улыбалась.
Sanka Coffie На самом деле, если какой-нибудь швейцарец встретит симпатичную девушку, он, наверное, закричит: «айнц, цвай, драй» и попытается сбросить её с ледяной горки.
[смеётся]
Sanka Coffie Главное в успешной команде саночников — это уверенный рулевой и три сильных бегуна, которые толкают санки по льду. Лёд? Лёд!
Derice Bannock Ну, это вроде как зимний вид спорта, понимаешь.
Sanka Coffie Ты имеешь в виду зиму, как лёд?
Derice Bannock Возможно.
Sanka Coffie Ты имеешь в виду зиму, как иглу, эскимосы, пингвины и лёд?
Derice Bannock Может быть.
Sanka Coffie Пока!
Sanka Coffie Я тебе говорю, ты из тех, кто таскает клубы, ест сырое мясо и ноет как Тарзан: "Я — Тарзан, ты — Джейн", большой лысый болван, который может сосчитать до десяти, только если босой или в сандалях.
Derice Bannock Привет, тренер.
Irv Да?
Derice Bannock Можно задать тебе вопрос?
Irv Конечно.
Derice Bannock Но отвечать не обязательно, если не хочешь. Я хочу, чтобы ты ответил, но если не можешь — я пойму.
Irv Ты хочешь знать, почему я списывал, да?
Derice Bannock Да, хочу.
Irv Это справедливый вопрос. На самом деле всё просто. Мне нужно было выиграть. Видишь ли, Дерис, я сделал победу смыслом всей своей жизни. И когда твоя жизнь — это победы, ты должен побеждать всегда, несмотря ни на что. Ты понимаешь?
Derice Bannock Нет, не понимаю. Ты выиграл две золотые медали. У тебя было всё.
Irv Дерис, золотая медаль — это замечательно. Но если без неё ты чувствуешь себя недостаточно хорошим, то и с ней никогда не станешь им.
Derice Bannock Слушай, тренер... как мне узнать, что я достаточно хорош?
Irv Когда завтра пересечёшь финишную черту — узнаешь.
British Official Нам также стоит задуматься о возможном позоре.
Irv Ой, простите. Я не думал, что четыре чернокожих парня в бобслее могут заставить вас покраснеть.
Sanka Coffie Всё, что я хочу сказать, брат, если мы ходим по-ямайски, говорим по-ямайски и *есть* ямайцы, то и бобслей мы должны делать по-ямайски.
Yul Brenner Говори, что хочешь, ведь ты такой же дурак, как все на этом острове. Ты никуда не денешься, Санка, и тебе это ужасно нравится. А меня видишь? Видишь меня? Я другой, потому что точно знаю, куда иду, и после того как я, Юл Бреннер, выиграю Олимпиаду и стану знаменитым, я покину остров и поселюсь прямо там.
[Достаёт фотографию Букингемского дворца]
Sanka Coffie [смеётся]
Yul Brenner Почему смеёшься? Почему смеёшься?
Sanka Coffie Это Букингемский дворец. Если хочешь там жить, придётся королеву женить.
Junior Bevill Юл, там живёт королева Англии.
Sanka Coffie Признайся, Юл Бреннер, можешь звать себя Мадонной, но в итоге всё равно свалишь в какую-нибудь уборную лачугу, как и все доковые никто.
Junior Bevill Мм, кто сказал?
Sanka Coffie Я сказал, богатенький. Что ты об этом знаешь?
Junior Bevill Я знаю, мой отец начинал в однокомнатной лачуге. А теперь живёт в одном из самых больших домов Кингстона.
Sanka Coffie Он не твой отец.
Junior Bevill И не обязан быть. Ему достаточно знать, чего хочет, и работать ради этого. И если очень сильно хочет — добьётся. Слушай, поверь мне, Санка, чем больше таких, как Юл Бреннер, добьются успеха в этом мире, тем лучше будет всем, особенно ямайцам. Вперёд, Юл Бреннер. Иди за своим дворцом.
Irv Отче наш, сущий в Калгари, да святится имя твоё — Бобслей. Да придёт царствие твоё, золото да будет выиграно, на Земле, как и в Седьмом повороте. Со свободой и справедливостью для Ямайки и Хайле Селассие. Аминь.
Irv Видишь, Санка, водитель должен работать больше всех. Он первый приходит и последний уходит. Пока его ребята пьют пиво, он сидит в комнате и изучает повороты. Понимаешь, водитель должен быть сосредоточен сто процентов времени. Он не только обязан знать каждую дюймовую часть трассы, но и отвечать за жизни остальных в санях. Ты готов взять на себя такую ответственность?
Sanka Coffie Я говорю, сделаем водителем Дериса.
Irv Я тоже так считаю, Санка. Я тоже.
[Юл и Джуниор в гостиничном номере собираются пойти в бар; кто-то стучится в дверь. Юл идет открыть и видит Санку в форме горничной с пылесосом]
Sanka Coffie Горничная к вашим услугам, сэр! Уложить кровать? Мяту? Может, голову протру!
Yul Brenner То, что с тобой не так, — это не пустяк.
Derice Bannock [Дерис видит, как Санка выдыхает пар в холодном воздухе Калгари] Санка, чувак, ты что куришь?
Sanka Coffie Я не курю, я дышу!
[Подбадривающий крик перед гонкой]
Дети Кто у нас капитан? Кто друг для меня и тебя? Добрый, классный и красивый! Санка, Санка, ура, Санка!
Санка Коффи Ха-ха-ха! За работу!
Дерис Баннок Кто у нас большой пустозвон, которому не нужно расчёсывать волосы? Кто не моется и плевать хотел? Санка, Санка, ура, Санка!
Derice Bannock [Дерис барабанит по шлемам товарищей]
Sanka Coffie Эй! Эй! Что творишь?
Derice Bannock Вот так швейцарцы настраивают себя!
Sanka Coffie Они ещё делают складные ножики, но я тебя такими не вижу!
Junior Bevill Тебе кажется, что нас никто не любит?
Yul Brenner Мы другие. Люди всегда боятся того, что отличается.
Sanka Coffie 'Много кто не верит, что на Ямайке есть бобслейная команда. У нас есть один — Дерис...
Derice Bannock И один — Джуниор...
Junior Bevill Ю-
[Юл бросает ему взгляд "даже не думай"]
Junior Bevill ...Санка!
Derice Bannock Самый быстрый из самых быстрых ямайских спринтеров...
Sanka Coffie Санка Кофи, Дерис Баннок, Джуниор Бевилл: едем на Олимпиаду, защищать честь Ямайки!
Sanka Coffie Эй, Дерис! Ты мёртв?
Derice Bannock Нет, брат, я не мёртв. Нам нужно закончить гонку...
Sanka Coffie Тренер! Тренер! Я не могу надеть свой шлем!
[Ирв разбивает шлем кулаком]
Sanka Coffie Спасибо, тренер!
Irv Вот для этого я и здесь.
[собираются сдвинуть со старта]
Санка Кофи О, погодь. Тренер, мне надо. Ты понимаешь, да?
Ирв Стой.
Санка Кофи Стой?
Ирв Стой.
Санка Кофи Стой?
Ирв Да, стой!
Санка Кофи Но, тренер, я не могу держаться. Мы же ещё не в бобслее.
Ирв О, да мы уже.
[толкает их с места]
Санка Кофи Тренер... тренер!
[бобслей набирает скорость и мчится по трассе]
Санка Кофи Тренер! ТРЕНЕР! Ааа! Тормози! Тормози — тормози! О, Боже! О, Дерис, о, Дерис, я тебя ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!
Derice Bannock "Крутые виражи" значит "Пусть путь будет мирным".
[Санка показывает грелку, припрятанную под рубашкой]
Derice Bannock Не могу поверить, что тебе еще холодно, братан.
Sanka Coffie Холодно? Я промерз до самых корней моих растафарианских штанишек!
Yul Brenner [перед финальной гонкой] Эй, Дредлок! Позволь поцеловать твоё счастливое яйцо!
Irwin Blitzer Давай, Курт, то, что ты здесь делаешь — неправильно, и ты это знаешь! Если это из-за меня и тебя, давай всё выложим на стол. Хорошо, шестнадцать лет назад я совершил самую большую ошибку в своей жизни: я жулил. Я был глуп. Я опозорил себя, свою страну, друзей, семью, товарищей по команде,
[указывает на Курта]
Irwin Blitzer и тренера. Слушай, если хочешь отомстить — мсти. Давай, дисквалифицируй меня, изгнай! Делай что хочешь, но сделай это со мной! Это я тебя подвёл, Курт! Это не мои ребята! Они сделали всё, что ты просил! И сделали это, когда вы все смеялись им в лицо. Знаешь, завтра неважно, придут они первыми или пятидесятыми. Эти ребята заслужили право войти на стадион и поднять флаг своей страны. Это высшая честь, которую может получить спортсмен. Вот что такое Олимпиада. Шестнадцать лет назад я это забыл. Не повторяй мою ошибку.
Josef Grul Эй, Ямайка! Береги себя на двенадцатом повороте. Страшно, да?
Derice Bannock В чём у него проблема?
Irv Это Йозеф Груль. Он один из лучших гонщиков в мире.
Yul Brenner Да, он ещё и один из самых больших му#к в мире.
Sanka Coffie Слушай, Стар. Позволь мне кое-что сказать, ладно? Когда тебе что-то от меня нужно, не надо заученных фраз. Просто смотри мне в глаза и скажи: «Санка, ты мой лучший друг, мы прошли через многое вместе, и мне очень, очень нужна твоя помощь»
Derice Bannock Санка, ты прав. Ты — мой лучший друг. Мы много всего пережили вместе.
Sanka Coffie «Много, много!»
Derice Bannock Прости, брат. Много всего вместе.
Sanka Coffie «И мне очень, очень нужна твоя помощь»
Derice Bannock И мне очень, очень нужна твоя помощь.
Sanka Coffie [медленно кивает, затем] ... Забей!
Санка Коффи Ладно. Ладно, ладно, ладно, чувак. Так, давай поговорим об этой команде по бобслею.
Дерис Баннок Нет, команда по бобслею.
Санка Коффи Да какая разница. А насчёт коробки «Уитнс» — я сам на ней буду, да?
Дерис Баннок Нет, чувак, ты будешь на ней вместе со мной.
Sanka Coffie Приветствую, бог сноуборда.
Derice Bannock Знаешь, когда швейцарцы хотят по-настоящему...
Sanka Coffie Ах, да заткнись ты со своими чертовыми швейцарцами! Это все их "айнц цвай драй" навело нас на нервы с самого начала.
Derice Bannock Эй, чувак, послушай, я просто пытаюсь настроить нас правильно.
Sanka Coffie Правильно — это не швейцарская нога. Давай, Дерис, мы не можем копировать чей-то стиль. У нас свой стиль.
Derice Bannock Целовать яйцо — это не стиль. Тут Олимпиада, а не глупые гонки на тележках.
[Долгая пауза]
Sanka Coffie Слушай, раста, я сюда не приехал, чтобы забыть, кто я и откуда.
Derice Bannock Я тоже. Я просто хочу быть лучшим, каким могу.
Sanka Coffie Я тоже, и лучший из меня — ямайский. Слушай, Дерис, я знаю тебя с тех пор, как Джули Джеффрис попросила посмотреть твой динг-а-лінг, и я говорю тебе как друг... если мы выглядим ямайцами, ходим ямайцами, говорим ямайцами и ЕСТЬ ямайцами, тогда мы черт возьми должны бобслейить по-ямайски.
[Отец Джуниора пришёл забрать его обратно]
Junior Bevill Отец, когда ты смотришь на меня, что ты видишь?
Whitby Bevil - Sr. У меня нет времени на игры. Джуниор.
Junior Bevill Скажи мне, что ты видишь, пожалуйста!
Whitby Bevil - Sr. Ладно, скажу, что я вижу. Я вижу потерянного мальчишку, которому повезло с отцом, который знает, что для него лучше.
Junior Bevill Нет, нет, нет, нет, ты не знаешь, что для меня лучше, отец. Я не потерянный мальчишка, отец. Я мужчина и олимпиец. Я останусь здесь.
Yul Brenner [наблюдает] Джуниор Бивил. Ты, чёрт возьми, крутой парень.
Irwin Blitzer Господа, бобслей — это простая штука.
Man Да ну, как и унитаз!
Irv Ладно, Дерис. Давай я расскажу тебе о трудностях. Снег — его нет. На улице плюс четыреста градусов. Время — его нет. Олимпиада через три месяца. И я — меня тоже нет. Что касается меня, то бобслей больше не существует. Я не хочу этим заниматься, не хочу тренировать, и больше всего на свете, а именно больше всего, я не хочу находиться в двух тысячах миль от тех, кто этим занимается. Ты всё понял?
Sanka Coffie Вставай и сияй!
Derice Bannock Пора бить задницы!
Sanka Coffie Сегодня я прям олимпийский, а ты как?
Derice Bannock Ну, теперь можешь пописать.
Sanka Coffie Эм, уже поздно.
Irv Я сказал хозяину бара, что эти ребята не в себе, так что он никаких заявлений писать не будет.
Sanka Coffie Да! Бог сноуборда опять в деле!
Irv Просто заткнись, Санка.
Irv Ага, только один маленький минус у этого зимнего удовольствия — падение на большой скорости. Ой! Это больно. Запомните: кости в бобслее не ломаются. Нет, нет, нет. Они рассыпаются.
Sanka Coffie Ты имеешь в виду зиму, как лёд?
Derice Bannock Возможно.
Sanka Coffie Ты имеешь в виду зиму — иглу, эскимосов, пингвинов и лёд?
Derice Bannock Вполне возможно.
Sanka Coffie Пока.
Derice Bannock Куда идёшь?
Sanka Coffie Пойду приму горячую ванну, у меня от одной мысли о всём этом льду холод по коже.
Roger Это всё большой прикол или ты серьёзно думаешь, что эти ямайцы пройдут квалификацию?
Irv Они не просто пройдут, они ещё и всех удивят. Слушай, трое из них могут пробежать сто метров меньше чем за десять секунд. Неважно, кто ты такой, это молния.
Roger А молния может по льду бегать?
Sanka Coffie [прекращает танцевать и бросается в драку] Йиппи кай йей!
[Джуниор подходит к Йозефу Грулу и резко разворачивает его]
Junior Bevill Слушай сюда! Со мной так разговаривать не будешь! Лучше придумаешь достойные извинения, а то...
Josef Grul ["да?"] А то что?
[бьёт его по плечу]
Junior Bevill [немного ошарашен] Ай.
Josef Grul А? Ямайка? "А то что?"
[толкает Джуниора на пол и наклоняется к нему вплотную]
Josef Grul Ну же, Ямайка, скажи что-нибудь!
[В кадр входят две большие ноги. Грул поднимает голову]
Yul Brenner Без проблем, мон.
[Юл бьёт Йозефа Грула в лицо; затем в баре начинается драка]
[команда выходит из аэропорта в метель]
Irv Опасна не столько жара, сколько влажность.
Momma Coffie Все заткнулись! Мой сын на ТВ.
Derice Bannock Эй, чувак, ты мог бы стать знаменитым. Твою фотку могли бы напечатать на коробке с завтраком. Но ты сказал «нет», и это нормально, потому что ты мне не нужен. Все захотят попасть в мою бобслейную команду!
Irv Победить в бобслее можно только одним — отличным стартом. Я знаю, вы, эти изнеженные, юркие спортсмены, думаете, что быстрые. Посмотрим, как вы побежите, когда вам надо толкать снаряд весом в 600 фунтов. Хорошее время на старте — 5,7 секунд. Если вы, гонщики, не выбросите хотя бы ровные шесть, у вас больше шансов стать квартетом в парикмахерской.
Yul Brenner Помни, это не значит, что ты мне нравишься.
Irv Здравствуйте, я хотел бы зарегистрироваться на отборочные соревнования.
Registration Official Какая страна?
Irv Э-э...
[прочищает горло]
Irv Ямайка.
Registration Official [улыбается] What country?
Irv *Ямайка*.
Registration Official [прекращает улыбаться и вводит информацию] Хм, что ты знаешь? Команда ямайцев по бобслей.
Derice Bannock Не могу поверить, что наконец-то наступил день отборочных.
Joy Bannock Ты нервничаешь?
Derice Bannock Я не нервничаю. Я готов. Всю жизнь готовился к этому дню. Мне всё равно, как быстро они бегают, я побегу быстрее. Мне всё равно, как сильно им это нужно, мне нужно больше. Я еду на Олимпиаду, детка. Я это чувствую. Я возьму золото.
Joy Bannock Дерис, ты нервничаешь?
Derice Bannock Я в ужасе.
Sanka Coffie [вдруг понимает, что Дерис показывает ему] Значит, бобслей — это такая тележка без колёс!
Joy Bannock [Джой и Мама Коффи сидят на трибунах в ожидании начала гонки на тележках Санки. Дерис подходит и становится рядом с Джой. Джой целует его] Дерис, Санка готов?
Momma Coffie Готов? Этот парень никогда не готов! Ленивое, никчёмное, б#яское костлявое создание.
Derice Bannock Дерис Баннок, Джой Баннок: [громко смеются над словами Мамы Коффи, думая, что она просто шутит]
Momma Coffie [серьёзно] Ну и чего смеётесь?
Sanka Coffie [поёт] Некоторые говорят, что им не поверить, Ямайка, у нас есть команда бобслеистов
Derice Bannock Да!
Sanka Coffie У нас есть один Дерис
Derice Bannock И один Джуниор
Junior Bevill Ты — Санка
Derice Bannock Самый быстрый из самых быстрых ямайских спринтеров
Sanka Coffie Санка Кофи, Дерис Баннок, Джуниор Бевилл: едем на Олимпиаду, боремся за Ямайку!
Yul Brenner [парни начинают залезать в бобслей] Не трогай меня!
Sanka Coffie Эй, Лысый, слезь с моей ноги!
Yul Brenner Не трогай меня!
[повторяющаяся фраза]
Yul Brenner Не трогай меня!
[перед их первой пробной гонкой]
Санка Кофи Ты хочешь поцеловать моё яйцо?
[держит яйцо перед лицом Юла]
Юл Бреннер [смотрит на яйцо с отвращением] Я не буду целовать никакое яйцо.
Санка Кофи Как хочешь.
[целует яйцо]
Irv [смотрит на старую фотографию себя и отца Дериса] Взгляни-ка на меня тогда?
[Поворачивает рамку и видит своё отражение в стекле]
Irv Ох, а теперь глянь на меня!
Coolidge Мистер Кулидж, кто этот мужчина на фотографии вместе с моим отцом?
Coolidge Ёрвинг Блитцер. Американец, который живёт здесь. Если, конечно, его не посадили или не пристрелили.
Derice Bannock Что?
Coolidge Ну, теперь он букмекер. Принимает ставки в маленьком бильярдном зале недалеко от Сэнди-Бэй.
Derice Bannock Разве это не золотая медаль на его шее?
Coolidge Ага. Этот чокнутый был олимпийским бобслеистом, который пытался уговорить твоего отца сменить спорт. У него была какая-то теория – использовать трековых спринтеров для разгона бобслея. Что-то совсем нелепое. Представляешь, ямайский бобслеист?
Irv Может, ты и не заметил, но мы тут явно не в фаворитах. Меня ненавидят, тебя ненавидят, нас всех ненавидят. Если мы вообще собираемся пройти отбор, нам всем придется сесть и хорошенько разобраться с собой. Я не приехал сюда, чтобы меня опустили!
Irv Хочешь, я тебе объясню, с какими трудностями ты столкнёшься, Деррис? Сейчас на улице девяносто градусов. Олимпиада через три месяца. И меня у тебя нет. Насколько я понимаю, бобслей как спорт умер — я не хочу в это играть, не хочу тренировать, и больше всего, и это важно, не хочу находиться в пятистах милях от тех, кто этим занимается. Понял меня?
Whitby Bevil - Sr. Я устроил тебя на работу в Webster, Webster и Cohen, крупнейший брокерский дом в Майами!
Junior Bevill А, точно. Webster, Webster и Cohen.
Whitby Bevil - Sr. Да! Именно так. И начинаешь в конце месяца.
Junior Bevill Да, но я думал, что я...
Whitby Bevil - Sr. Слушай, мы с этим твоим трэком уже достаточно намучились. Мы оба поняли, что пора заняться твоим настоящим будущим. Верно?
Junior Bevill Я знаю.
Whitby Bevil - Sr. Верно?
Junior Bevill Да, сэр.
Whitby Bevil - Sr. Хорошо. Я скажу твоей маме. Думаю, мы ему уже всё сказали.
Sanka Coffie [после того, как Ирв разбил радио кийом для бильярда] Этот парень выиграл две золотые медали?
Sanka Coffie Ладно, вы, сладкие звёздочки трассы! Расходитесь и дайте ледяному расте показать, как это делается.
Sanka Coffie Никто так не развлекался на санках со времён Санты-Клауса.
[команда заканчивает красить свои санки и пьёт Кока-Колу из бутылок]
Derice Bannock Ребята, за то, чтобы не бросать свои мечты.
Yul Brenner [звук ударяющихся бутылок] Да, брат. Следуй за своей мечтой.
Irv Я это говорил твоему отцу и скажу ещё раз: лучшие бобслеисты — это спринтеры.
Derice Bannock За спринт!
[Они снова стукаются бутылками]
Sanka Coffie Ну и как, звезда? Что будут кричать люди, когда Ямайка возьмёт вершину?
Derice Bannock Я говорю — назовём это «Крутые виражи».
Derice Bannock Привет, тренер.
Irv Да?
Derice Bannock Можно задать вопрос?
Irv Конечно.
Derice Bannock Ты можешь не отвечать, если не хочешь. Я хочу, но если не сможешь — пойму.
Irv Хочешь знать, почему я списал, да?
Derice Bannock Да, хочу.
Irv Это справедливый вопрос. Всё просто. Мне нужно было выиграть. Видишь ли, Дерис, для меня вся жизнь была победой, а когда победа — смысл жизни, приходится побеждать любой ценой. Понимаешь?
Derice Bannock Нет, не понимаю, тренер. У тебя две золотые медали. У тебя было всё.
Irv Дерис, золотая медаль — это прекрасно. Но если без неё ты чувствуешь себя никчёмным, с ней ты всё равно не станешь лучше.
Derice Bannock Слушай, тренер, как мне понять, что я — достаточно хорош?
Irv Когда пересечёшь финишную черту — поймёшь.
Josef Grul Ты молодец, Ямайка. Увидимся через четыре года, ага?
Derice Bannock Ага, брат.
Irv Вот в чём суть — побеждаешь или проигрываешь в гонке, всё решается прямо здесь, в стартовом рывке! Здесь ты будешь тренироваться, прямо здесь, прямо в Фольксвагене!
[повтор фразы после оскорбления]
Irv [саркастично] Очень смешно.
Irv Вперёд, вперёд, вперёд! Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас!
Sanka Coffie Я люблю Ямайку — и Ямайка любит меня!
Yul Brenner Поторопись, чувак. Моя мёртвая бабка быстрее тебя шевелится.
Al Trautwig Берегись, мир! Ямайцы идут!
Al Trautwig Да ну, чёрт с ним. Вперёд, Джэмс!
Derice Bannock Извините, вы Ирвинг Блитцер?
Irv Зависит от того, кто спрашивает.
Sanka Coffie я люблю Ямайку, и Ямайка любит меня.
Derice Bannock Извините. Вы мистер Ирвинг Блитцер?
Irv Ну, это зависит от того, кто спрашивает.
Yul Brenner Ты меня давишь, шейка-удав.
