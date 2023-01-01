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Мария-Антуанетта
Мария-Антуанетта, 1938: актеры и роли
Marie Antoinette
Мария-Антуанетта
1938 / США
7.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Мария-Антуанетта, 1938: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жюльен Дювивье
Julien Duvivier
В.С. Ван Дайк
W.S. Van Dyke
В ролях
Норма Ширер
Norma Shearer
Тайрон Пауэр
Джон Бэрримор
Роберт Морли
Robert Morley
Анита Луиз
Anita Louise
Джозеф Шилдкраут
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