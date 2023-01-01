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Мария-Антуанетта Мария-Антуанетта
Киноафиша Фильмы Мария-Антуанетта Мария-Антуанетта, 1938: актеры и роли
Marie Antoinette Мария-Антуанетта 1938 / США
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Мария-Антуанетта, 1938: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жюльен Дювивье Julien Duvivier В.С. Ван Дайк В.С. Ван Дайк W.S. Van Dyke
В ролях
Норма Ширер Норма Ширер Norma Shearer Тайрон Пауэр Джон Бэрримор Роберт Морли Роберт Морли Robert Morley Анита Луиз Anita Louise Джозеф Шилдкраут
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