Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свинка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Белка и Стрелка. Карибская тайна Белка и Стрелка. Карибская тайна
Киноафиша Фильмы Белка и Стрелка. Карибская тайна Белка и Стрелка. Карибская тайна, 2020: актеры и роли
Белка и Стрелка. Карибская тайна 2020 / Россия
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Белка и Стрелка. Карибская тайна, 2020: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Инна Евланникова Инна Евланникова Inna Evlannikova
Роли озвучивали
Евгений Миронов Евгений Миронов Yevgeny Mironov Юлия Пересильд Юлия Пересильд Yulia Peresild Сергей Гармаш Сергей Гармаш Sergei Garmash Сергей Шнуров Сергей Шнуров Ирина Пегова Ирина Пегова Irina Pegova Сергей Бурунов Сергей Бурунов Sergey Burunov Елена Шульман Елена Шульман Yelena Shulman
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Гипнотик
Гипнотик
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Просто супер
Просто супер
2022, Норвегия, анимация, семейный
Патхан: Схватка со смертью
Патхан: Схватка со смертью
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Круче некуда
Круче некуда
2023, США, боевик
Related video
До пластики - другой человек: неудивительно, что Азиза сводила мужчин с ума
Самира из «Клона» вышла замуж за русского: их семейное фото никого не оставит равнодушным
О бунтаре из «Фабрики звезд» постарались забыть: почему стыдятся Руслана Курика
Недостатки напоказ: летнее платье испортило фигуру даже Дженнифер Лопес
Соловец из «Улиц разбитых фонарей» с молодой женой выглядят как дедушка с внучкой: неловкое зрелище
В этом фильме Кончаловского так опозорили актрису, что ее ненавидели на родине
Возраст не помеха: в Митю из «Последнего дела Вареного» влюбится каждая
Тест: хороший ли из вас повар?
Изменившаяся до неузнаваемости Долина поразила народ: увидите фото и сами будете в шоке
Брови этой девушки вызывают у многих ужас: не каждая решится так ходить (фото)
Чужое мнение для них пустой звук: мужчины с этими именами слушают лишь себя
Plus-size модель показала, что съедает на ужин: обычной семье не под силу
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше