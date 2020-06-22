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Белка и Стрелка. Карибская тайна Белка и Стрелка. Карибская тайна
Киноафиша Фильмы Белка и Стрелка. Карибская тайна Отзывы о мультфильме «Белка и Стрелка. Карибская тайна»
Белка и Стрелка. Карибская тайна 2020 / Россия
5.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о мультфильме «Белка и Стрелка. Карибская тайна»

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Наша рецензия

Отважные космонавты Белка и Стрелка продолжают нести службу на благо Советского Союза. Теперь они исследуют глубины космоса, закрепляя за страной статус сверхдержавы. В процессе очередной миссии по изучению далекой планеты им приказывают срочно вернуться обратно. У берегов Кубы происходит неизвестный катаклизм. Подозрительное торнадо выкачивает воду из океана, что может угрожать благополучию всех существ. Море, солнце и пляжи останутся туристам, а отважные героини должны вновь спасать Землю и…

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Максим Бурнашев 22 июня 2020, 19:17
когда будет выход фильма
22 июня 2020, 19:17 Ответить
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