Наша рецензия

Отважные космонавты Белка и Стрелка продолжают нести службу на благо Советского Союза. Теперь они исследуют глубины космоса, закрепляя за страной статус сверхдержавы. В процессе очередной миссии по изучению далекой планеты им приказывают срочно вернуться обратно. У берегов Кубы происходит неизвестный катаклизм. Подозрительное торнадо выкачивает воду из океана, что может угрожать благополучию всех существ. Море, солнце и пляжи останутся туристам, а отважные героини должны вновь спасать Землю и…