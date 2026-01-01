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Александр Пахомов Oleksandr Pakhomov
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Александр Пахомов

Oleksandr Pakhomov

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса
В каком театре играет

Популярные фильмы

Трагедия в бухте Роджерс 5.6
Трагедия в бухте Роджерс (2015)
Развод с препятствиями 0.0
Развод с препятствиями (2023)

Фильмография Александр Пахомов

Жанр
Год
Развод с препятствиями
Развод с препятствиями
мелодрама, мини-сериал 2023, Россия
Трагедия в бухте Роджерс 5.6
Трагедия в бухте Роджерс
детектив, исторический, драма 2015, Россия

Другие проекты Александр Пахомов
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