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Александр Пахомов
Oleksandr Pakhomov
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Александр Пахомов
Александр Пахомов
Oleksandr Pakhomov
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
В каком театре играет
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Популярные фильмы
5.6
Трагедия в бухте Роджерс
(2015)
0.0
Развод с препятствиями
(2023)
Фильмография Александр Пахомов
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Мелодрама
Мини-сериал
Год
Все
2023
2015
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актриса
2
Развод с препятствиями
мелодрама, мини-сериал
2023, Россия
5.6
Трагедия в бухте Роджерс
детектив, исторический, драма
2015, Россия
Другие проекты Александр Пахомов
12+
Остров сокровищ
Билеты
6+
Денискины рассказы
Билеты
16+
Блоха
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