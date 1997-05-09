Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Год лошади

Год лошади

Year of the Horse 18+
О фильме

Рассказ Джима Джармуша о концертном туре легендарного музыканта Нила Янга и группы Crazy Horse 1996 года. Джрамуш берет интервью у членов группы и снабжает рассказ архивными материалами 70-х и 80-х.

Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 9 мая 1997
Дата выхода
9 мая 1997 Россия 16+
5 ноября 1998 Австралия M
5 августа 1998 Бельгия
4 декабря 1998 Великобритания 15
26 июля 2001 Германия 6
5 марта 1999 Дания
2 июля 1999 Испания
9 мая 1997 Казахстан
3 декабря 1998 Нидерланды
18 декабря 1998 Норвегия
8 октября 1997 США
9 мая 1997 Украина
6 мая 2017 Уругвай
20 января 1999 Франция TP
18 февраля 1999 Чехия U
3 июля 1998 Швеция
19 сентября 1998 Япония
MPAA R
Производство Shakey Pictures
Другие названия
Year of the Horse, El año del caballo, A ló éve: Neil Young és a Crazy Horse élőben, Rok konia, Year of the Horse: Neil Young and Crazy Horse Live, Η χρονιά του αλόγου, Год лошади, Годината на коня, イヤー・オブ・ザ・ホース
Режиссер
Джим Джармуш
Джим Джармуш
В ролях
Нил Янг
Фрэнк "Панчо" Сампедро
Билли Тэлбот
Ральф Молина
Ларри Крэгг
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.6 IMDb
