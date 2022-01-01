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Жили-были старик со старухой
Киноафиша Фильмы Жили-были старик со старухой Жили-были старик со старухой, 1964: актеры и роли
Жили-были старик со старухой 1964 / СССР
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Жили-были старик со старухой, 1964: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Чухрай Григорий Чухрай
В ролях
Иван Марин Iván Marín Вера Кузнецова Vera Kuznetsova Людмила Максакова Людмила Максакова Георгий Мартынюк Галина Польских Галина Польских Анатолий Яббаров Николай Крючков Николай Крючков
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