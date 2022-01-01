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Жили-были старик со старухой
Жили-были старик со старухой, 1964: актеры и роли
Жили-были старик со старухой
1964 / СССР
6.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Жили-были старик со старухой, 1964: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Чухрай
В ролях
Иван Марин
Iván Marín
Вера Кузнецова
Vera Kuznetsova
Людмила Максакова
Георгий Мартынюк
Галина Польских
Анатолий Яббаров
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