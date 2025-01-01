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Киноафиша Фильмы Искусство и обман: Жизнь Марка Лэндиса Цитаты из фильма Искусство и обман: Жизнь Марка Лэндиса

Цитаты из фильма Искусство и обман: Жизнь Марка Лэндиса

Mark A. Landis Где бы была церковь, если бы Святой Пётр не лгал?
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Mark A. Landis Было бы лучше для всех, если бы люди были настоящими вулканцами, понимаешь?
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Mark A. Landis На этикетке Sotheby's было бы написано: «Чёрный мел, коричневый». Знаешь, как там обычно: «Чёрный мел, коричневая тушь, красный мел». Я просто использую цветные карандаши, потому что они не заметят.
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Cowan А ты хотел стать художником?
Mark A. Landis Знаешь, как это бывает в таком возрасте. Смотришь что-то по телевизору — хочешь быть этим, потом — тем. Я смотрел «Собаку Фландерса».
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Mark A. Landis Мне просто нравится копировать вещи, потому что это... ну, это успокаивает
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Mark A. Landis Добавим немного... Немного облаков. Весёлых маленьких облаков. *Смеётся*
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Mark A. Landis Помнишь, как Финч сказал: «Чёрт возьми, этичное поведение всегда окупается»? Но он просто пошутил — этичное поведение не окупается.
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