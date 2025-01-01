Цитаты из фильма Искусство и обман: Жизнь Марка Лэндиса
Mark A. LandisГде бы была церковь, если бы Святой Пётр не лгал?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark A. LandisБыло бы лучше для всех, если бы люди были настоящими вулканцами, понимаешь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark A. LandisНа этикетке Sotheby's было бы написано: «Чёрный мел, коричневый». Знаешь, как там обычно: «Чёрный мел, коричневая тушь, красный мел». Я просто использую цветные карандаши, потому что они не заметят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
CowanА ты хотел стать художником?
Mark A. LandisЗнаешь, как это бывает в таком возрасте. Смотришь что-то по телевизору — хочешь быть этим, потом — тем. Я смотрел «Собаку Фландерса».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark A. LandisМне просто нравится копировать вещи, потому что это... ну, это успокаивает
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark A. LandisДобавим немного... Немного облаков. Весёлых маленьких облаков. *Смеётся*
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mark A. LandisПомнишь, как Финч сказал: «Чёрт возьми, этичное поведение всегда окупается»? Но он просто пошутил — этичное поведение не окупается.