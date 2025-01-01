Grandmother LettieЕсли в твоих жилах хоть капля моей крови, ты не позволишь Мэтти или ей подобным разбить тебе сердце, ты выйдешь туда и сделаешь это сам.
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[последние слова]
Вики ЛестерЗдравствуйте, дамы и господа. Это миссис Норман Мэйн.
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Grandmother LettieТрагедия — это испытание на смелость. Если ты встретишь её с отвагой, она сделает тебя сильнее, чем была раньше. Если нет — всю жизнь придётся жить трусом, потому что куда бы ты ни бежал, от самого себя не убежишь.
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Grandmother LettieЭстер, все в этом мире, кто когда-либо мечтал о лучшем, над ними смеялись, разве ты не знаешь? Но есть разница между мечтать и делать. Мечтатели просто сидят и грустят, как было бы здорово, если бы всё было иначе. А годы идут, и со временем они взрослеют и забывают всё, даже свои мечты. О да, ты хочешь быть кем-то, но хочешь, чтобы это было легко. О, вы, современные девчонки, просто достаёте меня!
Oliver NilesВремя не то. Ты не сдаёшься — ты уже сдался.
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Aunt MattieКонечно, никто меня никогда не слушает!
Grandmother LettieСлушают, если находятся в радиусе десяти миль от тебя.
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Оливер Найлз[Эстер]Все эксперты считают, что твой тип немного мягковат для современных вкусов. Но я предпочитаю верить, что вкусы меняются, как брови. И я думаю, что, как и брови, вкусы возвращаются к естественному.
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Matt LibbyЕсть пара крыс, которых я вырастил из мышей.
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Oliver NilesА теперь я передам тебя нашему демону из отдела по связям с прессой — Либби. Не бойся его. У него золотое сердце... только твёрже.
Esther BlodgettОднажды ты перестанешь надо мной смеяться! Я вырвусь и начну настоящую жизнь! Я стану кем-то!
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Esther Blodgett[Практикует реплику с акцентом]Акме... Нет, Смит не здесь!
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Miss Phillips - Central Casting ClerkВсе еще хочешь сниматься в кино? Знаешь, каковы твои шансы? Один к ста тысячам.
Esther BlodgettНо, может, я как раз та самая.
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Norman MaineНе хочу хвастаться, но, кажется, я сорвал передачу.
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Matt LibbyС побегом не выйдет; будет свадьба. Где мы её проведём?
Oliver NilesПо традиции, полагаю, в церкви.
Matt LibbyНет! Это уже было. Это должно быть что-то грандиозное... Пляж! Я уже вижу: подружки невесты в купальниках; двадцать тысяч школьников Санта-Моники, выстраивающих слово «любовь»... но достаточно ли это масштабно?
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Grandmother Lettie[говорит на голливудской премьере для радиослушателей]Мне потребовалось больше 70... больше 60 лет, чтобы добраться сюда, и под «сюда» я имею в виду остаться!
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Danny McGuireСегодняшняя программа будет замечательной. Вот, например, этот парень Бетховен: я просто таю от него. А Шопен — ну, он тоже не так уж и старомоден.
Pop Randall - LandlordМистер МакГуайр — большой режиссёр.
Esther Victoria Blodgett - aka Vicki LesterОй, правда? А не могли бы вы взять меня в фильм, мистер МакГуайр? Конечно, у меня мало опыта, но, думаю, это не столь важно, если вы готовы. И я действительно чувствую, что...
Danny McGuireСлушай, девушка. Во-первых, я не режиссёр, я помощник режиссёра. Во-вторых, если бы у меня были какие-то роли, я бы дал их себе. И в-третьих, тебе стоило бы остаться дома с самого начала.
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Norman Maine[Когда Эстер принимает свою премию Академии]Я однажды получил такую — а она ничего не значит! Я хочу особую награду за худшую роль года. Чёрт знает, я её заслужил!
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Matt LibbyВот это пара! Такая хорошая девочка, как Вики, и Общественная опасность номер один.