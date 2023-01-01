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Звезда родилась
Звезда родилась, 1937: актеры и роли
A Star Is Born
Звезда родилась
1937 / США
7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Звезда родилась, 1937: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям А. Уэллмен
William A. Wellman
Джек Конуэй
Jack Conway
В ролях
Джанет Гейнор
Janet Gaynor
Фредрик Марч
Fredric March
Адольф Менжу
Adolphe Menjou
Мэй Робсон
May Robson
Энди Дивайн
Andy Devine
Лайонел Стэндер
Lionel Stander
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