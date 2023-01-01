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Звезда родилась Звезда родилась
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A Star Is Born Звезда родилась 1937 / США
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Звезда родилась, 1937: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уильям А. Уэллмен William A. Wellman Джек Конуэй Jack Conway
В ролях
Джанет Гейнор Janet Gaynor Фредрик Марч Фредрик Марч Fredric March Адольф Менжу Adolphe Menjou Мэй Робсон May Robson Энди Дивайн Andy Devine Лайонел Стэндер Lionel Stander
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