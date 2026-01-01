Английский репортер Фотерджил, который жил в России 6 лет, в настоящее время занимается переводом романов, но полиция царской России высылает его из страны, когда он пишет правдивую статью. Чтобы остаться в России он согласился шпионить для англичан в период революционных неурядиц в России незадолго до Первой Мировой войны. Однако вскоре его арестовывают и ссылают в Сибирь. Несколько лет проведя в ссылке, он, в конечном счете, освобожден новой властью — в самый разгар революции 1917 года. В конце концов, герой встречается с графиней, которую решил спасти из новой, пока непонятной России.