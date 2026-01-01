Оповещения от Киноафиши
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.8
Рыцарь без доспехов

Рыцарь без доспехов

Knight Without Armour 18+
О фильме

Английский репортер Фотерджил, который жил в России 6 лет, в настоящее время занимается переводом романов, но полиция царской России высылает его из страны, когда он пишет правдивую статью. Чтобы остаться в России он согласился шпионить для англичан в период революционных неурядиц в России незадолго до Первой Мировой войны. Однако вскоре его арестовывают и ссылают в Сибирь. Несколько лет проведя в ссылке, он, в конечном счете, освобожден новой властью — в самый разгар революции 1917 года. В конце концов, герой встречается с графиней, которую решил спасти из новой, пока непонятной России.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1937
Премьера в мире 1 июня 1937
Дата выхода
23 июля 1937 США
Бюджет $300 000
Производство London Film Productions
Другие названия
Knight Without Armour, La condesa Alexandra, Tatjana, Cavaleiro Sem Armas, Ein schweigsamer Held, En ridder uten rustning, Gravin Alexandra, Hrabina Władinow, Ippotis horis panoplian, Jacques Feyder's Knight Without Armor, Kaksoiskotkan sortuessa, Kızıl İzdivaç, Knight Without Armor, L'ultimo treno da Mosca, La contessa Alessandra, Le chevalier sans armure, Leidenschaft, Mártírasszony, O Amor Nasceu do Ódio, Riddare utan rustning, Russiske Skæbner, Rytir bexe zbrane, Рыцарь без доспехов, 鎧なき騎士
Режиссер
Жак Фейдер
В ролях
Марлен Дитрих
Марлен Дитрих
Роберт Донат
Ирен Ванбург
Херберт Ломас
Остин Тревор
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Цитаты
Countess Alexandra Vladinoff [Спрашивает насчёт взятки] И всё, что он хотел — это твои часы?
Ainsley J. Fothergill aka Peter Ouronov [Риторически] Ну и что толку от часов, если поезда опаздывают на неделю?
