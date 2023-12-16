Великобритания / драма, мелодрама, исторический / 18+
7.1
О фильме
Адвокат Сидни Картон — уставший от мира, разочарованный алкоголик, который удалился от жизни во всех ее проявлениях, пока он не влюбляется в Люси Манетт, дочь французского революционного политического заключенного. Она, между тем, думает о нем только как о друге и выходит замуж за Чарльза Дарнея, потомка французских аристократов…
ПроизводствоThe Rank Organisation, Rank Organisation Film Productions
Другие названия
A Tale of Two Cities, Sous la terreur, To byer, À Beira do Cadafalso, À Sombra da Guilhotina, El prisionero de la Bastilla, Historia de dos ciudades, Historia en dos ciudades, I giljotinens skugga, In de schaduw van de guillotine, Kaksi kaupunkia, Karren zum Schafott, Kırmızı şövalye, Le conte des deux villes, Opowieść o dwóch miastach, Povestea a doua orase, Priča o dva grada, Twee Steden, Verso la città del terrore, Zgodba o dveh mestih, Zwei Städte, Για την αγάπη της στην λαιμητόμο, Ιστορία δύο πόλεων, Повесть о двух городах, 二都物語, 双城记
Рейтинг фильма
7.1
Оцените15 голосов
7.1IMDb
Обновлено 16 декабря 2023
Цитаты
Sydney CartonЭто гораздо лучшее дело, чем я когда-либо делал. Это гораздо лучший покой, к которому я иду, чем когда-либо знал...
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