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Постер фильма Повесть о двух городах
7.1
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7.1

Повесть о двух городах

, 1958
A Tale of Two Cities
Великобритания / драма, мелодрама, исторический / 18+
Постер фильма Повесть о двух городах
7.1

О фильме

Адвокат Сидни Картон — уставший от мира, разочарованный алкоголик, который удалился от жизни во всех ее проявлениях, пока он не влюбляется в Люси Манетт, дочь французского революционного политического заключенного. Она, между тем, думает о нем только как о друге и выходит замуж за Чарльза Дарнея, потомка французских аристократов…

В ролях

Дирк Богард
Дирк Богард
Sydney Carton
Дороти Тьютин
Lucie Manette
Сесил Паркер
Jarvis Lorry
Стивен Мюррэй
Dr. Manette
Эфин Сейлер
Miss Pross
Пол Герс
Charles Darnay
Мари Верзини
Marie Gabelle
Иэн Бэннен
Gabelle
Элфи Бэсс
Jerry Cruncher
Эрнест Кларк
Stryver
Режиссер Ральф Томас
Сценарист Чарльз Диккенс, Т. И. Б. Кларк
Композитор Ричард Эддинселл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 7 февраля 1958
Дата выхода
7 февраля 1958 Великобритания
14 октября 1958 Греция
4 августа 1958 США
Производство The Rank Organisation, Rank Organisation Film Productions
Другие названия
A Tale of Two Cities, Sous la terreur, To byer, À Beira do Cadafalso, À Sombra da Guilhotina, El prisionero de la Bastilla, Historia de dos ciudades, Historia en dos ciudades, I giljotinens skugga, In de schaduw van de guillotine, Kaksi kaupunkia, Karren zum Schafott, Kırmızı şövalye, Le conte des deux villes, Opowieść o dwóch miastach, Povestea a doua orase, Priča o dva grada, Twee Steden, Verso la città del terrore, Zgodba o dveh mestih, Zwei Städte, Για την αγάπη της στην λαιμητόμο, Ιστορία δύο πόλεων, Повесть о двух городах, 二都物語, 双城记

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 16 декабря 2023

Отзывы о фильме

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