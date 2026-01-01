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Оуэн Морган является боссом компании, которая строит дамбу. Когда дамба будет закончена, вода затопит «Королевство», а вместе с ним и надежды на исполнение мечты.
Задача Кембелла — это гонка на время, чтобы доказать, что на территории «Королевства» есть нефть, прежде чем дамба будет закончена».
|3 сентября 1957
|Великобритания
|6 мая 1958
|Германия
|7 февраля 1958
|Дания
|7 сентября 1959
|СССР
|9 января 1960
|США
|31 января 1958
|Финляндия
|9 декабря 1957
|Швеция