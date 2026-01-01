Брюс Кэмпбелл наследует территорию «Королевство Кэмпбелла» в канадских Скалистых горах после смерти деда. Доктора поставили ему диагноз «неизлечимая болезнь» и он решает отправиться в Скалистые горы, чтобы выполнить мечту деда — найти нефть и, очистить его имя от несправедливого обвинения. Его дед — владелец компании занимающейся разведкой нефти верил, что в этих горах есть нефть, но компания разорилась, а деда признали виновным в мошенничестве.

Оуэн Морган является боссом компании, которая строит дамбу. Когда дамба будет закончена, вода затопит «Королевство», а вместе с ним и надежды на исполнение мечты.

Задача Кембелла — это гонка на время, чтобы доказать, что на территории «Королевства» есть нефть, прежде чем дамба будет закончена».