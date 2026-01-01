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Постер фильма Королевство Кэмпбелла
6.3
Киноафиша Фильмы Королевство Кэмпбелла
6.3

Королевство Кэмпбелла

, 1957
Campbell's Kingdom
Великобритания / драма, приключения / 18+
Постер фильма Королевство Кэмпбелла
6.3

О фильме

Брюс Кэмпбелл наследует территорию «Королевство Кэмпбелла» в канадских Скалистых горах после смерти деда. Доктора поставили ему диагноз «неизлечимая болезнь» и он решает отправиться в Скалистые горы, чтобы выполнить мечту деда — найти нефть и, очистить его имя от несправедливого обвинения. Его дед — владелец компании занимающейся разведкой нефти верил, что в этих горах есть нефть, но компания разорилась, а деда признали виновным в мошенничестве.

Оуэн Морган является боссом компании, которая строит дамбу. Когда дамба будет закончена, вода затопит «Королевство», а вместе с ним и надежды на исполнение мечты.

Задача Кембелла — это гонка на время, чтобы доказать, что на территории «Королевства» есть нефть, прежде чем дамба будет закончена».

В ролях

Дирк Богард
Дирк Богард
Bruce Campbell
Стенли Бейкер
Owen Morgan
Майкл Крэйг
Boy Bladen
Барбара Мюррей
Jean Lucas
Джеймс Робертсон Джастис
James MacDonald
Эфин Сейлер
Miss Abigail
Роберт Браун
Ben Creasy
Джон Лори
Mac
Sidney James
Tim
Мэри Мерролл
Miss Ruth
Режиссер Ральф Томас
Сценарист Хэммонд Иннес, Робин Эстридж
Композитор Клифтон Паркер
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1957
Премьера в мире 3 сентября 1957
Дата выхода
3 сентября 1957 Великобритания
6 мая 1958 Германия
7 февраля 1958 Дания
7 сентября 1959 СССР
9 января 1960 США
31 января 1958 Финляндия
9 декабря 1957 Швеция
Производство Betty E. Box Productions, Rank Organisation Film Productions
Другие названия
Campbell's Kingdom, Éste es mi reino, Dammbruch, Främling i Klippiga bergen, Gefährliches Erbe, Hart auf hart, Kalliovuorten aarre, Krallar Vadisi, Królestwo Campbella, La dinastía del petróleo, La Dinastia del petrolio, La montaña del desastre, La vallée de l'or noir, Meu reino, minha vida, Ødemarkens hemmelighed, Ødemarkens pionerer, Regatul lui Campbell, Tuffa tag i Klippiga bergen, Veijarin testamentti, Στην κόλαση της ανταρσίας, Το βασίλειο του Κάμπελ, Королевство Кэмпбелла, キャンベル渓谷の激闘, Das Tal des schwarzen Goldes, Campbells Kingdom

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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