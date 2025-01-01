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Поэзия без конца
Цитаты из фильма Поэзия без конца
Цитаты из фильма Поэзия без конца
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Цитаты
Alejandro
Я продал дьяволу свою душу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Alejandro as a child
[к образу отца]
Я больше не смотрю на мир твоими глазами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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