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Киноафиша Фильмы Поэзия без конца Цитаты из фильма Поэзия без конца

Цитаты из фильма Поэзия без конца

Alejandro Я продал дьяволу свою душу!
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Alejandro as a child [к образу отца] Я больше не смотрю на мир твоими глазами.
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