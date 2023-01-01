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Поэзия без конца
Поэзия без конца, 2016: актеры и роли
Poesía Sin Fin
Поэзия без конца
2016 / Чили / Япония / Франция
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Поэзия без конца, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Ходоровски
Alejandro Jodorowsky
В ролях
Памела Флорес
Pamela Flores
Херемиас Эрсковиц
Кэролин Карлсон
Аксель Ходоровский
Axel Jodorowsky
Бронтис Ходоровски
Brontis Jodorowsky
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Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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