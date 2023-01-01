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Поэзия без конца Поэзия без конца
Киноафиша Фильмы Поэзия без конца Поэзия без конца, 2016: актеры и роли
Poesía Sin Fin Поэзия без конца 2016 / Чили / Япония / Франция
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Поэзия без конца, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алехандро Ходоровски Алехандро Ходоровски Alejandro Jodorowsky
В ролях
Памела Флорес Pamela Flores Херемиас Эрсковиц Кэролин Карлсон Аксель Ходоровский Axel Jodorowsky Бронтис Ходоровски Brontis Jodorowsky
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
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