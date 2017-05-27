Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Эскортница"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Поэзия без конца
Отзывы о фильме «Поэзия без конца»
Poesía Sin Fin
Поэзия без конца
2016 / Чили / Япония / Франция
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Отзывы о фильме «Поэзия без конца»
Вся информация о фильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Руслан Байрамов
27 мая 2017, 05:23
Оценка
МОИ СТИХИ
Обитель доброты и Милосердия.
Есть храм души и духа смысл.
И веры чистота учений мудрых суть.
Трудов благих даяний светлых.
Земная жизнь есть бога Милосердия людям.
И храм добра от слов его.
Есть вышей дар для нас.
И нам дана во благо всех.
В единстве да в мольбе взывая.
К единому Творцу моля помочь.
И силы дать.
Лишь он дающий нам.
Есть Милосердный Боже.
От всей души благодари.
От благ своих добро твори.
От доброты люби.
От веры верь от Бога вера.
Мои Стихи.Стихи.ру.Автор.
Руслан. Байрамов.
27 мая 2017, 05:23
0
0
Ответить
Руслан Байрамов
27 мая 2017, 05:24
Оценка
МОИ СТИХИ
Поступки заставляют куда и с кем идти по свету.
И что искать и в чем нуждаться.
Лукавых чувств бессмысленных надежд.
Напрасных встреч и глупой болтовни.
Надежд протест глупца презрения.
Глубоких чувств стремлений заглушает.
Стремления человека знания.
Лишь освещают путь к успеху.
Употребляя слов пустых.
Успеха не увидишь в жизни.
Глупец хорошим людям не пример.
Движенья мира знания и стремления.
Не слов пустых.
Мои Стихи.Стихи.ру.Автор.
Руслан. Байрамов.
27 мая 2017, 05:24
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Нюрнберг
15 комментариев
Мира
46 комментариев
Мег 2
6 комментариев
Астрал. Проклятие ведьм
6 комментариев
Праведник
92 комментария
Обсудить новинки кино в чате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Праведник
Отзывы
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Рецензия
Отзывы
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Отзывы
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Отзывы
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Отзывы
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Отзывы
2022, Испания, анимация
Крушение
Рецензия
Отзывы
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обитель доброты и Милосердия.
Есть храм души и духа смысл.
И веры чистота учений мудрых суть.
Трудов благих даяний светлых.
Земная жизнь есть бога Милосердия людям.
И храм добра от слов его.
Есть вышей дар для нас.
И нам дана во благо всех.
В единстве да в мольбе взывая.
К единому Творцу моля помочь.
И силы дать.
Лишь он дающий нам.
Есть Милосердный Боже.
От всей души благодари.
От благ своих добро твори.
От доброты люби.
От веры верь от Бога вера.
Мои Стихи.Стихи.ру.Автор.
Руслан. Байрамов.
Поступки заставляют куда и с кем идти по свету.
И что искать и в чем нуждаться.
Лукавых чувств бессмысленных надежд.
Напрасных встреч и глупой болтовни.
Надежд протест глупца презрения.
Глубоких чувств стремлений заглушает.
Стремления человека знания.
Лишь освещают путь к успеху.
Употребляя слов пустых.
Успеха не увидишь в жизни.
Глупец хорошим людям не пример.
Движенья мира знания и стремления.
Не слов пустых.
Мои Стихи.Стихи.ру.Автор.
Руслан. Байрамов.
Авторизация по e-mail