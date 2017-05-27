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Поэзия без конца Поэзия без конца
Киноафиша Фильмы Поэзия без конца Отзывы о фильме «Поэзия без конца»
Poesía Sin Fin Поэзия без конца 2016 / Чили / Япония / Франция
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Поэзия без конца»

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Руслан Байрамов 27 мая 2017, 05:23
Оценка
МОИ СТИХИ
Обитель доброты и Милосердия.
Есть храм души и духа смысл.
И веры чистота учений мудрых суть.
Трудов благих даяний светлых.
Земная жизнь есть бога Милосердия людям.
И храм добра от слов его.
Есть вышей дар для нас.
И нам дана во благо всех.
В единстве да в мольбе взывая.
К единому Творцу моля помочь.
И силы дать.
Лишь он дающий нам.
Есть Милосердный Боже.
От всей души благодари.
От благ своих добро твори.
От доброты люби.
От веры верь от Бога вера.
Мои Стихи.Стихи.ру.Автор.
Руслан. Байрамов.
27 мая 2017, 05:23 Ответить
Руслан Байрамов 27 мая 2017, 05:24
Оценка
МОИ СТИХИ
Поступки заставляют куда и с кем идти по свету.
И что искать и в чем нуждаться.
Лукавых чувств бессмысленных надежд.
Напрасных встреч и глупой болтовни.
Надежд протест глупца презрения.
Глубоких чувств стремлений заглушает.
Стремления человека знания.
Лишь освещают путь к успеху.
Употребляя слов пустых.
Успеха не увидишь в жизни.
Глупец хорошим людям не пример.
Движенья мира знания и стремления.
Не слов пустых.

Мои Стихи.Стихи.ру.Автор.
Руслан. Байрамов.
27 мая 2017, 05:24 Ответить
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