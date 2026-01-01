Оповещения от Киноафиши
7.4 Рейтинг IMDb: 7.4
Ад раскрылся

Hellzapoppin 18+
О фильме

Оле Олсен и Чик Джонсон, звезды бродвейского мюзикла, хотят сняться в кино. Джефф и Китти, актеры театра варьете, репетируют спектакль, с которым они хотят покорить Бродвей. Джефф любит Китти. Вуди, богатый друг Джеффа, тоже любит Китти. Бетти, сестра Чика Джонсона, любит человека, который выдает себя за русского графа. И на фоне всех этих запутанных любовных перипетий Оле и Чик выступают в качестве комического дуэта. Где здесь шоу с участием Джеффа и Китти, где — будущий фильм с участием Оле и Чика, а где — сама реальность?..

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 1941
Премьера в мире 25 декабря 1941
Дата выхода
14 июня 1946 Испания
26 декабря 1941 США
Сборы в мире $5 369
Производство Mayfair Productions Inc., Universal Pictures
Другие названия
Hellzapoppin', De studio draait zot, Det glade vanvid, Galopperande flugan, Hellzapoppin, Hellzapoppin - czyste szaleństwo, Hellzapoppin - In der Hölle ist der Teufel los, Hullunmyllyssä, In der Hölle ist der Teufel los, Le studio en folie, Loquibambia, Loquilandia, Ördögéknél, Pandemônio, Parada de Malucos, Ο τρελλός παράδεισος, Ο τρελός παράδεισος, Ад раскрылся
Режиссер
Г.К. Поттер
В ролях
Оле Олсен
Чик Джонсон
Марта Рэй
Хью Херберт
Джейн Фрэйзи
Все актеры и съемочная группа
7.4
7.4 IMDb
