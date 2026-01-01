Отзывы о фильме
Оле Олсен и Чик Джонсон, звезды бродвейского мюзикла, хотят сняться в кино. Джефф и Китти, актеры театра варьете, репетируют спектакль, с которым они хотят покорить Бродвей. Джефф любит Китти. Вуди, богатый друг Джеффа, тоже любит Китти. Бетти, сестра Чика Джонсона, любит человека, который выдает себя за русского графа. И на фоне всех этих запутанных любовных перипетий Оле и Чик выступают в качестве комического дуэта. Где здесь шоу с участием Джеффа и Китти, где — будущий фильм с участием Оле и Чика, а где — сама реальность?..
|14 июня 1946
|Испания
|26 декабря 1941
|США